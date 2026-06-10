賴清德指今明年預算一起審「荒謬」 黃國昌：不公布不執行法律才荒謬

〔記者陳治程／台北報導〕總統賴清德昨赴台中市出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」期間，致詞提及立法院至今還在審今年的中央預算和特別預算，甚至可能會連明年預算一起審，恐創下中華民國憲法施行以來最荒謬情況，語氣中略顯無奈；對此，民眾黨主席黃國昌反批，賴看心情公布法律、「不高興就不公布不執行」，直言他根本是「太上皇」。

總統賴清德昨(9)出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，他致詞時特別提及中央特別預算的無人機產業部分可能還無法通過，無奈表示不知道立法院未來要如何審預算？更提及若今年、明(2027)年預算若同時審「怎麼審？」直言朝野競爭不該犧牲國家利益，希望共同努力讓預算及早通過，助台灣產業蓬勃發展，共築全球無人機產業版圖。

廣告 廣告

對此，民眾黨黨主席黃國昌今(10)早上廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，賴清德是唯一一位對國會三讀通過法律，可以自己決定不公布的總統，怒批「你根本就是在做太上皇！」他直言，一個總統竟然可以依自己意思，選擇性不公布國會三讀通過的法律，這是台灣民主憲政的根基，高興的就公布、不高興的就不公布不執行，「這才是中華民國憲政史上最荒謬」。

黃國昌強調，真實情況是中華民國憲政史上出了一個最荒謬的總統，而國會必須要面對這些毀憲亂政、違法濫權情形，站在人民的立場監督得非常辛苦。國會三讀通過的法律，賴政府沒有依法編列預算，軍人加薪三讀通過，警消所得替代率提高，他公布了也不編預算，送到立法院的預算，本身就已違法編列，直指讓總預算審查延宕的原因，就是賴清德自己。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

批黃國昌謊話連篇、電影特效看太多 陳文彬揭交手經驗：被狗咬到

柯文哲逃生門？民眾黨刑訴法修法惹議 吳靜怡怒批：台灣司法毀滅戰

民眾黨提修刑訴法遭疑「柯文哲條款」 陳清龍：賴清德18年前也提過

