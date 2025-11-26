賴清德指北京以2027武統台灣為目標 加速軍事整備

為了因應中國對台威脅，賴清德總統今親自召開記者會，宣布軍購特別預算，預計8年投入1.25兆的經費，以及公布2項行動方案。賴清德在簡報致詞時也提到，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

賴清德指出，今天稍早召集國安高層會議，就當前國家安全情勢聽取簡報。北京當局近來全面推進企圖把民主台灣變成中國台灣的行動，已經對國家安全與自由民主帶來威脅，經過充分討論，已經研擬了2項守護民主台灣國家安全行動方案作為具體因應策略。

賴清德表示，一如國際所關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓，在台海周邊，各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

賴清德指出，不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

賴提到，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」（Transnational repression），企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象。

賴清德表示，在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標。

賴清德強調，這些作為，目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心。因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。

