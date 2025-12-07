賴清德指台灣不須另宣布獨立 「中華民國」國號有助團結

「雷震先生希望能夠改國號，改成『中華台灣民主國』，民進黨沒有這樣做。」賴清德前一天出席紀念雷震等民主運動人士活動，強調以「中華民國」為國號，有助團結台灣社會，且台灣已是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。

賴清德表示，「民進黨是認為留著（中華民國）這個名字，是有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡面，他是屬於台灣認同或是中華民國認同，其實都應該彼此尊重，因為歸根究柢，就是指台澎金馬2300萬人。」

一席話再引來鄭麗文質疑，認為賴總統是為了緩和「兩國論、類台獨」的論述，呼籲總統應拿出行動廢除民進黨的「台獨黨綱」，支持《中華民國憲法》的核心價值。

鄭麗文指，「既然賴總統說沒有台獨的問題，沒有宣布台獨的必要，那我真的非常誠摯地希望賴總統、賴主席，那就乾脆下架直接廢除台獨黨綱。」

而今（2025）年3月在民進黨政策宣講時，曾喊出「讓賴清德做台灣國主人」的內政部長劉世芳，如今也順應總統立場。

劉世芳說：「我們自己行走在世界各地，我們就是台灣人，我們台灣是一個主權獨立的國家，那現在的國號就叫中華民國。」

至於牽扯兩岸議題的內政部禁小紅書政策，遭台北市長蔣萬安批評是「反中反到變共產黨」，劉世芳回應台灣並沒有共產黨，並指出台灣是自由民主法治的社會，依法打擊詐欺犯罪。