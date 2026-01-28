賴清德指國會審預算不能當籌碼 民眾黨回擊法律非「自助餐」

民眾黨團回擊總統賴清德指國會有責審預算，不可以拿來當籌碼，政府不可以將法律作為「自助餐」，和對在野黨施壓的政治籌碼。（圖片來源／民眾黨團）

針對總統賴清德於電視專訪表示，國會有責審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合一事，民眾黨團今（28）日回擊稱，政府依法執行立院三讀法律，而非將法律作為「自助餐」，和對在野黨施壓的政治籌碼。

行政院今年度中央政府總預算案與1.25兆國防特別條例，因為未編列軍人加薪等預算，第10度「卡關」立法院程序委員會，更引爆總統彈劾案、國情報告與朝野一波波激烈攻防。

針對國情報告一事，賴清德宣稱「只要合憲，我本來就很樂意去立院做國情報告，但不能限定哪個議題。」

民眾黨則質疑，賴清德的說法完全站不住腳，因為到立法院進行國情報告與就重大政策議題報告，是「合法合憲。」

賴清德只要聽話的「橡皮圖章」，法律不可民主綁架

由於賴清德在大選前強調，總統有義務應立法院要求，赴立法院進行國情報告，民眾黨以此批評，賴清德一再以「不能違憲」作為拒絕監督的藉口，是狠狠打臉自己在大選前的親口承諾，「究竟有沒有一絲半點的真心？」

針對賴清德所提國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼一事，民眾黨則回應表示，賴清德只要一個聽話的國會「橡皮圖章」，而不是一個敢於實質監督、嚴格把關的國會，這才是他對民主的真實想像。

「總統應忠於國家、依法行政，並確實執行立法院三讀通過的法律。」民眾黨強調，賴政府卻選擇充耳不聞、能閃就閃，但法律不能選擇性適用；更不可以拿來對在野黨施壓、對人民進行民主綁架，「這才是民主國家真正不可逾越的底線。」

關稅談判喪事喜辦，諷賴清德就是假意沒有真心

此外，台美關稅談判被要求半導體供應鏈產能外移，民眾黨批評，當世界各國審慎因應、尋求反制與談判空間之際，賴清德卻選擇「喪事喜辦、粉飾太平。」

民眾黨稱，關稅談判形同掏空國家未來數十年產業動能時，賴清德政府卻持續以大內宣包裝，將台灣幾世代人流血流汗累積的成果，喜孜孜地拱手讓人，還美化成所謂「台美重大合作」。

民眾黨更反駁賴清德「我們付出的代價比較小」的說法，因為日本經濟規模是台灣的5倍，經濟量體遠小於日本，被要承擔約5500億美元的投資壓力，此外，還不包含關鍵資訊產業外移風險，以及美豬、美牛等農產品可能全面叩關，對本土農業與農民生計造成的長期衝擊。

民眾黨批評，面對強權施壓，賴清德非但沒有據理力爭，反而挾洋自重，恐嚇在野黨，更諷刺的是，賴總統在1月27日的綠媒大內宣中，悄悄刪掉了一句話：「就是假意、沒有真心。」因為這句話，說的正是賴清德自己。

