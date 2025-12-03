賴清德指在野接受一中九二共識 沈伯洋：他們要直接把台灣變中國

針對總統昨天談論九二共識定義，立委沈伯洋表示，中國本以一中為原則。（圖/李智為攝）

總統賴清德昨天接見外賓時表示，九二共識、一個中國原則的台灣方案，就是「一國兩制」；他說，未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。民進黨立委沈伯洋表示，九二共識一直是不存在的共識，對中國來講就是一個中國，沒有中華民國，國民黨以往都是中共仲介，現今更透過中國抖音直接找「把台灣變成中國人」的代理人。

賴清德昨天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，九二共識、一個中國原則的台灣方案，就是「一國兩制」，未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

沈伯洋表示，大家為什麼搞不清楚九二共識，因為這本是一個不存在的共識，中國也不承認，中共領導人也曾定義「沒有中華民國」存在，中國就是以一個中國爲原則，以法律上來區分也一直都是。

針對賴清德指在野黨走向愛國者治台？沈伯洋表示，國民黨一直是中共跟台灣仲介角色，但是現在不太需要，因爲中國現今可以特過抖音小紅書直接影響台灣人民 ，要在台灣選代理人，還不如直接找「把台灣變成中國人」的代理人。

針對川普簽下「台灣保證實施法案」，沈伯洋表示，此法案很重要，等同從官員、國防軍官跟美國交流都有紅線，而且每五年逐步檢視放寬，對台灣來講是重要勝利。



