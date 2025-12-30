賴清德指在野黨「讚賞普丁、擁抱習近平」 民眾黨提告、求償百萬

民眾黨對總統賴清德提告求償，左起吳怡萱、許甫、台灣民眾黨發言人張彤、委任律師賴苡安。李政龍攝



民眾黨針對總統賴清德日前接受媒體專訪時，指控在野黨「他們公開讚賞普丁不是獨裁者，然後也擁抱習近平」，民眾黨主席黃國昌昨（12/29）日召開記者會痛批賴清德造謠成癮，限24小時內澄清道歉未果，今(12/30)日正式向台北地院遞狀提起民事訴訟，求償100萬元，以及將判決主文刊登在各大媒體一日。

總統賴清德日前接受三立新聞《話時代人物》專訪。資料照。總統府提供

賴清德總統於28日接受三立新聞節目《話時代人物》專訪時，針對藍白陣營提案彈劾總統一事表示，國民黨、民眾黨與在野黨聯盟的合作令人不解，並指稱他們曾公開讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者，同時擁抱中國國家主席習近平，「卻要對台灣民選總統進行彈劾」，並稱「社會自有公道」。

民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷舉行「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會。資料照。楊亞璇攝

對此，民眾黨主席黃國昌於昨日召開記者會回應，認為賴總統的言論已超出政治評論的合理範疇，屬於惡意誹謗，並嚴重誤導社會大眾。他表示，民眾黨已於第一時間嚴正要求賴總統在24小時內公開道歉，但未獲回應，因此決定採取法律行動，向法院提起民事求償訴訟。

民眾黨發言人張彤表示，賴清德總統的言論毫無根據，顯然屬於惡意造謠，對民眾黨的社會形象與信譽造成重大傷害。張彤強調，民眾黨已在事發當日召開記者會澄清，並限期24小時內要求賴清德道歉，但對方未有任何回應，因此今日正式對其提起告訴。

委任律師賴苡安指出，作為中華民國總統，賴清德的每一句話都具有高度公信力與影響力，應負有查核事實的責任。然而，此次指控完全缺乏事實根據，屬於公然抹黑行為，對民眾黨造成嚴重損害。律師表示，將依法追究相關法律責任，請求民事賠償新台幣100萬元，以及將判決主文刊登在各大媒體一日。

此外，民眾黨前副秘書長許甫先是譴責中共近期的環台軍演，同時批評民進黨政府利用內部對立轉移焦點。他強調，民眾黨一貫反對任何破壞兩岸和平的行為，但卻屢遭民進黨標籤為「中共同路人」，此種操作令人遺憾。

前發言人吳怡萱則質疑賴清德總統在當前國際情勢緊張之際，為何選擇在國內製造對立與分化。她呼籲總統應以團結全體國人為己任，而非以造謠攻擊在野政黨。吳怡萱並強調，民眾黨始終致力於推動利國利民的政策，不容許任何無根據的指控抹煞其努力。

