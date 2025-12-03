賴清德指接受九二共識就是愛國者治台 林飛帆：國民黨還在幻想

國安會副祕書長林飛帆。 圖：民進黨提供（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德表示，九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者」治台。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日表示，國民黨很多人還對九二共識存有幻想，但中國國家主席習近平明確定義一個中國，並沒有中華民國存在，必須正視對台灣主權的抹煞。

賴清德昨說，在野黨準備接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。他指，習近平說得很清楚、沒有其他空間，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。

林飛帆今上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，並於會後受訪表示，九二共識很清楚，背後就是一個中國，現在在中共的定義中沒有中華民國的存在，隱含的就是台灣是中國的一部分。

他說，對國民黨很多朋友而言，也許還存有很多對九二共識的幻想；不過，習近平已經很明確把一個中國的定義講得很清楚，就是只有中華人民共和國、沒有中華民國的存在，必須正視這樣具體對台灣主權的抹煞。

林飛帆指出，這不是所謂對在野黨的指控，而是讓大家了解，所謂九二共識就是一個中國，背後隱含的就是一國兩制，對中共的定義是如此。他說，沒有辦法要求每個人不要懷抱幻想，但自己要有非常清楚的認識，才有辦法擬訂正確的方式或政策應對威脅。

針對兩岸同屬一中的比例大幅上升，有人認為跟國民黨主席鄭麗文上任有關？林飛帆表示，台灣作為主權獨立國家，不同於中華人民共和國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是高度社會共識，相關民調還要再確認。

