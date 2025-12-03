賴清德指接受一中就是「愛國者治台」 林飛帆：國民黨還對九二共識有幻想

國安會副秘書長林飛帆今直言，國民黨很多朋友現在還對九二共識有幻想。（圖／袁維駿攝）

總統賴清德昨天接見北美各地台灣會館訪團時表示，所謂九二共識一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，像現在「愛國者治港」一樣。國安會副秘書長林飛帆今天（3日）回應，國民黨很多朋友現在還對九二共識有幻想，但大家都很清楚，中共領導人習近平2019年對台講話已經定義「沒有中華民國」存在。

賴清德昨天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，九二共識、一個中國原則的台灣方案，就是「一國兩制」，未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

廣告 廣告

對此，林飛帆今天上午受訪時表示，九二共識很清楚就是一個中國，國民黨很多朋友現在還對九二共識有幻想，但大家都很清楚，中共領導人習近平2019年對台講話已經定義「沒有中華民國」存在。

針對民調顯示藍白支持者認同兩岸同屬一中比例明顯上升，林飛帆指出，他們會參考不同民調，是否真的有在野黨支持者比較傾向「台灣是中國一部分」論述還要再做觀察，不過即使大家在政治意見或政策立場有不同想法，在民主社會都是很正常的事情，但是國家只有一個，大家必須對國家認識體現應一致。

另對於在野立委昨天在立法院程序委員會擋下1.25兆元國防特別預算，林飛帆直言，「這是非常大的危機，對台灣的國家安全是非常大的傷害」，政府提出的國防特別預算是針對敵情威脅的必要投資，總統賴清德當時在記者會上向國人宣布得很清楚，該預算是為了建構民主防衛體系，也是對國防建案強化投資。

林飛帆說，包含台灣之盾T-Dome防空網，以及加速建構不對稱戰力上所需的AI新型武器系統，台灣有許多「隱形冠軍」企業有非常好的條件，下一步會慢慢協助他們朝國防產業來發展，

媒體追問，昨天中午國防預算在程序委員會遭擋後，中共就在渤海等海域實施實彈射擊與軍事演習，林飛帆認為，中國從來沒有放棄對台灣軍事上的挑釁，現在不只針對台灣，還對日本挑釁，相信所有台灣民眾應該都很清楚，「台灣沒有飛任何一架飛機或射任何一顆飛彈去挑戰對方的空域」，不是台灣所有準備都是挑釁，但中國所有準備都是為了軍事擴張或武統，台灣所做的準備是為了維護現狀。



回到原文

更多鏡報報導

藍白要求賴清德赴立院即問即答 總統府：對違憲要求表達遺憾

藍白要求賴清德赴立院「即問即答」 行政院：遺憾已違反憲政分立

藍白要求賴清德國情報告「即問即答」 綠批只想表演：把國防當政治攻防