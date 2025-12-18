賴清德指控「在野獨裁」 最新網路投票驚人表態

行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》，總統賴清德稱，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，指責在野黨把國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。有YouTube頻道針對「賴清德指控在野黨獨裁，請問您？」進行網路投票，截至18日晚上，93%的網友表示「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。

根據《桃園孫先生》YouTube頻道18日起針對「賴清德指控在野黨獨裁，請問您？」進行網路投票，截至18日晚上11點30分，已有9052人參與投票，結果顯示，93%的網友表示「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」；5%的網友表示「對，在野黨獨裁」；1%其他；1%沒意見。

網友留言表示，「沒政權如何獨裁？求教」、「賴很荒謬，難道不懂這種指控，就是推翻民主」、「獨裁的人不習慣立法權不在手上，現在不演了，直接閹割立法院」、「這個執政黨沒救了」、「莫名其妙，全世界哪有在野獨裁，這種言論萊爾中分也說得出口！別忘了32:0慘敗！還那麼囂張」、「睜眼說瞎話」、「做賊的喊抓賊」、「賴清德是睜眼說瞎話，不服輸，所有權力都在他執政黨的手裡，這資源用不盡，還治理不好！哪有在野黨獨裁，在政治學中沒有教」。

