賴清德指氣候治理攸關國安與產業競爭 政府將續推再生能源

總統賴清德今（22）日下午主持「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」時表示，面對全球淨零轉型浪潮與極端氣候衝擊，氣候治理已成為攸關國家安全、產業競爭力與社會穩定的關鍵核心。

賴清德強調，政府將以「減碳顧企業」、「淨零救地球」兩大方向，持續完善制度環境，攜手產業與全民跨界合力，加速推動減碳、能源轉型與NDC3.0行動，讓世界看見更堅韌、更具生命力的台灣。

賴清德指出，氣候治理與能源轉型並非單一政策議題，而是支撐產業永續經營與社會穩定的基礎工程，面對全球供應鏈淨零趨勢，這是一場攸關國家生存的總體戰，需要政府、產業與全民共同參與、互為夥伴。他強調，政府將負責建立穩定制度與激勵機制，協助企業技術升級，也期盼全民從生活中落實減碳，才能在轉型變局中為台灣開創先機。

賴清德表示，隨著碳費制度正式上路，政府將引導企業投入自主減量，並啟動碳排放交易制度試行，審慎規劃「台版CBAM」，協助產業對接國際標準，將轉型壓力轉化為競爭優勢。

對於企業關切的能源議題，賴清德強調，從科學與客觀數據來看，台灣供電穩定無虞，政府將持續推動再生能源、促進能源去碳化，極大化綠電供給，並強化電網韌性，確保穩定供電。

在「淨零救地球」方面，賴清德指出，政府已提出更具企圖心的NDC3.0目標，展現台灣對全球永續轉型的承諾。他強調，淨零轉型不只是理念，而要落實在跨部會治理與全民參與，2026年首場委員會議將檢視六大部門的階段成果與未來展望，涵蓋能源、製造、住商、運輸與農業等面向，展現台灣減碳路徑與執行力。

賴清德也指出，透過國科會推動的「淨零沙盒」與社區實踐，讓科技走入生活、政策落地基層，將轉型動能從產業鏈延伸到社會各角落，形塑全民參與的永續基礎。他強調，唯有政府、產業與社會「跨界合力」，台灣才能在極端氣候與全球競爭中，穩健邁向淨零與永續發展的未來。

