賴清德指留住中華民國名字有助團結 民眾黨酸：突顯執政無能

民眾黨7日批評，賴清德總統一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴執政無能的本質。

賴清德總統6日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字是寫在《憲法》裡，台灣已是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。對此，民眾黨批評，賴言論突顯民進黨屢次操弄主權、兩岸議題作為謀取政治利益的根本目的，一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴執政無能的本質。

針對賴清德稱雷震希望改國號，但民進黨沒這樣做，留這名字有助於團結台灣社會，因為該名字寫在憲法裡等言論，民眾黨回應，賴總統此番言論再次突顯其與民進黨自身立場的矛盾，以及屢次操弄主權、兩岸議題作為政治操作牟取政治利益的根本目的。

民眾黨重申，賴清德與其要浪費時間，加劇台灣國內社會對立、兩岸對峙氛圍；不如回歸本業，約束行政團隊、化解朝野分歧，一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴清德總統執政無能的本質。

