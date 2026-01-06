賴清德指示全力搜救花蓮F-16飛官 辛上尉跳傘、軍方海空緊急搜救

F-16戰機。(示意圖) 圖：張良一/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 今（6）日晚間，空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700）於夜航訓練中發生意外，辛姓上尉飛官果斷啟動彈射座椅成功跳傘，戰機於19時29分在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處雷達光點消失。總統賴清德第一時間在臉書發文表示，已指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。

賴清德在臉書指出：「關於今晚花蓮F-16戰機於訓練中失聯，我已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保『人員平安』為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。」

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧轉述，總統第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，並呼籲國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。

空軍司令部晚間證實，該架戰機於18時17分由辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，事件發生後立即成立應變中心，動員海、空兵力全面展開搜尋救援行動，目前搜救仍在持續進行中。軍方強調，將持續對外說明最新進度，並以飛官安全為首要考量。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防部機密標示作法再精進 刪除網路訊息須加註「無」標示要求

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人