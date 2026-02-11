賴清德指立委、議員層次不同？陳清龍嗆「權力傲慢」、酸「你也不懂長毛象」

民眾黨團總召陳清龍。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對賴清德總統今（11日）召開記者會，籲在野讓行院版軍購條例一起付委審查，還提到他注意到這屆立委許多從議會上來，但地方工作事項、層次與國家最高民意殿堂立法院、行政院等運作不一樣。曾任台中市議員的民眾黨團總召陳清龍痛批，賴清德的說法展現「權力的傲慢」，並大酸賴公衛出身，可能也不懂國防、不懂《憲法》、不懂台灣歷史、民主及尊重人民，「你也不懂長毛象！」

賴清德今上午率領三軍召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，會後聯訪時他提及，注意到這屆立委有許多直接從議會上來，地方議會的運作跟中央、立法院、行政院的運作不一樣。他當過地方首長，地方工作的事項、層次跟國家最高民意殿堂立法院、行政院還有其他包括考試院、堅持院、司法院等運作完全不同，有一個憲政的架構在。籲在野黨在立院行使立法職權時，一定要了解跟地方議會是不一樣的，必須要遵守憲政的運作，這樣的話整個政策推動才有辦法順利。

廣告 廣告

陳清龍上午召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會回應賴清德總統記者會，會後接受媒體聯訪時，對於議員出身的陳清龍，被問及怎麼看賴清德的說法？陳清龍表示，賴總統講這句話，「就是代表權力的傲慢。」

陳清龍指出，賴清德是全國人民一票票選出的民選總統，地方民代包括他也是人民一票票選出的民代，且地方民代深耕地方、代表民意，賴清德總統今天的記者會不也是向所有地方人民做訴求嗎？「你不尊重民意代表，那是不是代表你也是不尊重民意？」

陳清龍說，賴清德認為地方民代可能不懂國防，但他也想反問公衛出身的賴清德，賴是做醫生的，「請問你懂國防嗎？你懂《憲法》嗎？到目前為止，賴總統所做的一切作為，有依照《憲法》所賦予的程序在執行對國家治理的責任嗎？」

陳清龍也酸，所以，賴清德總統可能不懂國防、不懂《憲法》，也可能不懂台灣歷史、不懂得民主尊重人民，「你也不懂長毛象！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德籲國防條例付委 民眾黨團：同意付委、一起併案審查

賴清德邀五院院長茶敘、韓國瑜將出席 黃國昌：盼韓苦心不再被糟蹋