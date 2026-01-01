賴清德指藍白提彈劾浪費時間 黃國昌：賴毀憲亂政 彈劾理所當然

民眾黨主席黃國昌(左)新年第一天到新北市參加升旗典禮。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今年到新北市參加市府在435藝術園區舉辦的升旗典禮，與同場的市長侯友宜、副市長劉和然禮貌性互動，對於總統賴清德今天說，在野黨明知在立院沒有三分之二多數仍提彈劾案是浪費時間，黃國昌反嗆，賴清德可能忘記他的民主前輩蘇貞昌說過的話，蘇貞昌說當總統毀憲亂政時，國會該做的事就發動彈劾程序，賴清德怎麼忘了乾乾淨淨。

黃國昌說，當初民進黨在主席蘇貞昌帶領下，針對毀憲亂政的行為要發動彈劾程序時，那時民進黨好像不到三分之二，連二分之一都不到，現在賴清德連中華民國憲法，基本的憲政精神全部都忘記了嗎？

廣告 廣告

他表示，更何況賴清德要談浪費時間的話，請賴清德好好回覆國人，在2025年浪費台灣人一整年時間搞大罷免，最後搞到32比0的，請問是那一個政黨？連柯建銘都坦白講，整個大罷免程序浪費台灣人32比0的大罷免，從頭到尾在背後指揮的就是賴清德，賴清德要不要針對撕裂台灣社會，浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉。

黃國昌被問到今年第一天就來到新北，對新的一年有何期許？黃國昌表示，2026年新的一年祝福大家新年快樂，相信新北一定會變得愈來愈好，對於外界對他的健身成果有異見，黃國昌說不必理會綠營側翼的酸言酸語，置之一笑即可，最要的是大家新的一年保持身體健康、多運動。

民眾黨主席黃國昌指總統賴清德毀憲亂政，立法院提彈劾理所當然。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

感謝憲法法庭展現道德勇氣 賴清德喊話朝野：盼打破僵局、開創新局

總統府升旗》賴清德與韓國瑜握手！ 鄭麗文、卓揆「近距離零互動」

痛斥藍白「不辦正事、浪費時間」 賴清德：我不貪不取、彈劾總統目的何在？

藍白彈劾總統賴清德 林國漳：意在羞辱且違憲

