賴清德指藍白「擁抱習近平」 黃國昌轟造謠：24小時內道歉否則提告

總統賴清德日前接受專訪時說，在野聯盟公開讚賞發動戰爭的俄羅斯總統普丁不是獨裁者，還擁抱中共領導人習近平。對此，民眾黨主席黃國昌今（29）日說，憲法52條只讓總統有免於刑事追訴的權利，賴清德以為可以愛怎麼造謠就要造謠嗎？限賴清德24小時內道歉，否則民眾黨明天會到法院起民事訴訟，提告求償。



黃國昌表示，一個國家元首發言要本於事實，這是最起碼的要求，沒想到超越憲法的賴清德，現在帶頭成為國家詐騙隊的隊長，沒辦法相信一個總統講話可以不負責任到這種程度，公然造謠。



黃國昌指出，民進黨政府在國會裡面遮掩各式各樣的資訊，對立法院什麼都是機密，結果要搞大內宣時，就帶著綠媒到兵工廠當背景，上禮拜大家請教賴清德，憲法哪一條規定總預算要在12月31日前審完，總統府完全沒回應，只看到賴清德的小邊偷偷改文字，這是一個國家元首應該有的作為嗎？



黃國昌提到，賴清德說民眾黨讚賞普丁不是獨裁者、擁抱習近平，民眾黨何時讚賞普丁不是獨裁者？第二，民眾黨何時擁抱習近平？請賴清德說清楚講明白，依照逐字稿，賴清德就是這樣講的，不要用混的，身為民眾黨主席，他要鄭重地跟賴清德說，國家元首竟然成為帶頭造謠的人何其悲哀，限賴清德24小時內道歉，否則民眾黨明天會到法院提告求償。



黃國昌表示，賴清德有意見，就出來辯論，不要躲在綠媒後面取暖。在野黨的監督就是親中叛國，不認同民進黨就是外部勢力，在國會問責就是毀憲亂政，請問賴清德跟獨裁者有什麼不一樣？在做的不就是獨裁者的行徑嗎？對於賴清德這種沒下限的行為，民眾黨不會逆來順受。



對於賴清德說在野黨的路線基本上是一中同表，黃國昌說，公然造謠，國家的悲哀、人民的不幸，就是一個總統帶頭造謠、抹紅抹黑自己的人民，他黃國昌是台灣人，是中華民國的國民，賴清德憑什麼講這種話？是民進黨立委王義川上身嗎？





更多風傳媒報導

