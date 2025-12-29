賴清德指讚賞普丁、擁抱習近平 民眾黨：限24小時道歉否則明提告

民眾黨上午召開「嚴正抗議‧具體反制賴清德總統級造謠」，黨主席黃國昌（中）、嘉義市長參選人張啓楷（左）、宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）出席。 圖：周煊惠 / 攝

針對立法院日前通過啟動對總統賴清德彈劾案，賴清德接受三立節目專訪於昨（28）晚播出，對於在野黨提出的彈劾，砲轟藍白「公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，然後也擁抱中共總書記習近平，卻對台灣民選總統要彈劾，社會自有公道。

對此，民眾黨主席黃國昌今（29）日痛批，賴已成為「國家詐騙隊」隊長，公然造謠，一個國家元首竟然成為帶頭造謠的人，何其悲哀？限時賴 24 小時內澄清道歉，否則明日將赴法院提告。

民眾黨上午召開「嚴正抗議．具體反制賴清德總統級造謠」，黃國昌、嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠出席。

黃國昌指出，國家元首發言應本於事實，沒想到超越憲法的男人賴清德，竟成為國家詐騙隊的隊長，無法相信一個總統講話可不負責任到這種程度，完全違背事實、公然造謠，詞會用這麼重，賴昨接受綠媒專訪的內容，讓他覺得非常遺憾，民進黨政府在國會裡遮掩各式各樣的資訊，對立院什麼都是機密、什麼都不能講；結果搞大內宣時，就大剌剌帶著綠媒到兵工廠去當背景，不曉得這麼嚴肅的地方，原來是總統府帶著綠媒造謠的背景，何其悲哀，我們民主憲政何時墮落到這種田地？

黃國昌表示，上週請教賴清德，中華民國憲法第幾條規定，總預算要在 12 月 31 日前審完？總統府完全沒回應，只有看到賴的小編偷偷更改寫的文字，這是一個國家元首應該有的作為嗎？結果賴造謠成癮，進一步升級成「國家詐騙隊」隊長，昨在播出專訪中，指民眾黨讚賞普丁不是獨裁者？還說民眾黨擁抱習近平？民眾黨什麼時候說過這些話？請賴說清楚講明白，不要用混的，一個國家元首竟然成為帶頭造謠的人，何其悲哀？限賴清德 24 小時內澄清道歉，否則民眾黨明天會到法院正式提告求償。

黃國昌直言，憲法 52 條只有讓賴清德免於刑事追訴的權利，沒關係，賴以為有這條當作護身符，愛怎麼造謠就怎麼造謠嗎？我們明天就對賴提起民事訴訟，民眾黨會對賴正式提告、求償、要求道歉，等 24 小時時間，否則明天民眾黨律師就會正式到法院提告。

黃國昌強調，身為國家元首不應帶頭造謠、詆毀在野黨，要針對任何公共政策找民眾黨辯論，民眾黨隨時歡迎，但不要躲在綠媒後面，想用媒體優勢散佈謠言恣意抹紅，民眾黨不會接受，對於賴總統這種沒下限的行為，也絕對不會逆來順受，台灣是民主法治國家，該怎麼辦就怎麼辦。

