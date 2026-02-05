賴清德指鄭麗文「推動兩岸統一」 國民黨怒斥造謠：九二共識和統一扯不上邊

國民黨與共產黨近日完成智庫交流論壇，並達成15項共同意見，國民黨主席鄭麗也喊話總統賴清德回歸「九二共識」不用那麼害怕，賴清德則回應稱，若有人欣然接受「九二共識」，表示真的是中國人，同時也積極推展動兩岸統一。國民黨今（5）日反擊說，國民黨智庫赴對岸交流，立刻為台灣民眾帶來和平紅利，賴清德急了，才語無倫次的抹紅國民黨。

國民黨批評賴清德，不要帶頭造謠，「九二共識」和「一國兩制」亳無關聯，和兩岸統一更扯不上邊。國民黨強調，「九二共識」是兩岸交流的政治基礎，兩岸交流的鑰匙，其內涵本來就有各自解釋的空間，重點在於求同存異，透過對話降低衝突、解決問題。

廣告 廣告

國民黨表示，「九二共識」和「一國兩制」毫無關聯，習近平也從未講過九二共識就是一國兩制，賴清德捏造習近平言論，自導自演，大搞認知作戰，他自己做不到和緩兩岸關係，就只會抹紅扣帽子？台灣人民已經受夠意識形態掛帥，台灣需要的是務實，不是口水。

國民黨指出，賴清德無視川普政府的戰略，已放棄走對抗中國大陸老路，川普昨天和習近平通話，強調願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展，賴清徳還在自說自話、吹噓台美關係，只會讓台灣淪為中美交易的籌9碼。國民黨強調，把關國防預算的原則不變，國民黨支持國防預算合理增加，但反對空白支票；軍人加薪也是強化國防，執政黨應盡速編列預算、主動化解朝野僵局。



更多風傳媒報導

