賴清德指一國兩制是不可碰觸紅線 國台辦崩潰喊：剝奪追求美好生活權利

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人張晗主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

總統賴清德日前表態，「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，以民主治理及透明化原則。然而，國台辦今（3）日稱，「一國兩制」是一個和平的方案，賴清德肆意箝制台灣民眾參與兩岸交流的自由，粗暴剝奪老百姓追求更美好生活的權利，充分揭露其「恐怖政治、綠色獨裁」本質。

對於賴清德直指，「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線，並要和國內政黨等交流對話。國台辦發言人張晗今天在記者會稱，賴清德肆意箝制台灣民眾參與兩岸交流的自由，粗暴剝奪老百姓追求更美好生活的權利，充分揭露其「恐怖政治、綠色獨裁」本質。

張晗還聲稱，「一國兩制」是一個和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。她說，「台灣同胞將同大陸同胞一道，共享我們偉大國家的尊嚴與榮耀，迎接繁榮穩定的光明未來」。

張晗堅稱，台灣問題是中國核心利益的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是絕對不容逾越的紅線。如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，必將斷然出手、迎頭痛擊。將繼續在堅持一個中國原則的基礎上，同台灣各政黨、團體和各界人士就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，開展深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

此外，對於賴清德強調，台灣是一個主權獨立的國家，名字是中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，前途由生活在這塊土地上的2300萬人共同決定。張晗也嗆，賴清德的分裂謬論充斥著敵意與對抗、偏執與狂妄，其台獨立場之頑固、挑釁對抗之猖獗，充分暴露其為一黨一己之私，不惜把台灣民眾綁上台獨戰車，把台灣推向兇戰危險境的邪惡本質，是不折不扣的和平破壞者、和平破壞者、危機製造者和戰爭破壞者。

張晗聲稱，台灣屬於中國事實清晰，地位明確，「有關台灣的全部歷史、事實和法律證明，台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」。她還說，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人共同決定。

張晗嗆，「台獨」意味著戰爭，是死路一條，任何人任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。

