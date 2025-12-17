賴清德指「在野獨裁」 黃重諺：國防投資若高度分歧對國家非常危險

黃重諺表示，朝野對國家主權、安全、國防、內部反滲透，應該高度一致。 圖：Yahoo TV提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前批評，在野黨將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，國安會諮委黃重諺今（17）日表示，台灣內部若對安全事務、國防投資等議題上有高度分歧，這對國家非常危險。他並說，在野若要展現出自己比執政黨處理得好，那應該同樣堅持國防、同樣反滲透，但同時間也能跟中國交流，才值得國民支持。

賴清德日前以影片向國人發表談話，並細數在野黨擬通過的法律，包括《離島建設條例》、《國籍法》、《選罷法》修正等，這一系列正在加速推動的濫權立法，釋放一個危險的訊號，就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、台灣的民主、台灣的經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機。他說，這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

黃重諺今接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪，並表示，所有滲透或是複合式行為的最主要目標，就是達到心理上震懾、害怕，或是內部分裂無法團結。他說，如果台灣內部在對外、對安全事務、國防投資上，甚至對於國家自由民主的核心基礎上有高度分歧，這對國家非常危險。

黃重諺指出，總統有這個談話的核心關切在於，是否要回過頭想想，政黨間確實可以競爭，而且必須競爭，必須努力在各自崗位上達成監督制衡，這在民主是重要一環；不過，在一些事務上，國家的主權、安全、國防、內部反滲透，應該高度一致。

黃重諺認為，就以台灣跟中國之間的問題，如果在野要反映出自己這塊處理得比執政黨還要好，並不是在國防上立場不同，也非在國安立場不同，而是同樣堅持國防強化、反對軍機艦騷擾、反對滲透等，但同時還有辦法跟中國交流，這才代表在野的優越性，值得國民支持，而非去說中國喜歡聽的話。

黃重諺表示，當中國以挑釁方式在對周邊國家、對日本這一連串行為，如果在野黨有更明確的聲音說，「這是不對的，把飛機開回去」。他認為那是不一樣的，也會贏得別人的敬重，台灣國民也不會覺得是單純藍綠之間，而是有些政黨往正確的方向走。

至於1.25兆國防預算若無法通過，跟中共軍事整備差距有多大？黃重諺回應，這次國防特別條例有幾個主要特色，包括整合相關系統做智慧化決策，讓裝備、指管體系更加先進、即時，並能處理大量複雜環境，對整體戰力有非常大幫助。

黃重諺表示，如果投資變慢會很辛苦，比如在戰時、特殊狀況下要聯合作戰、分散指管，都要很快且精密處理大量複雜事件。他認為，無法以規模相比，但以戰力而言，台灣能形成一定程度的嚇阻，但希望嚇阻是更有效率且持續性的。

