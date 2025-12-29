賴清德挑兵工廠受訪、裝甲車當背景！黃揚明直呼「歷任總統第一人」：他要引在野上鉤

總統賴清德日前接受媒體專訪時，批評在野黨封殺1.25兆的國防特別預算、稱讚普丁不是獨裁者，而專訪地點罕見選在軍備局進行，媒體人黃揚明對此在節目《歷史易起show2.0》中分析，印象中從來沒有總統在兵工廠用這種武裝氛圍做專訪，認為民進黨接下來的政策會全面導向抗中立場、用國安議題打選戰，這個藥會下得更兇，目的是為了激起傳統綠營選區的基本盤支持。

黃揚明表示，賴清德特別選在兵工廠內接受專訪，背景是雲豹甲車，向國人與國際社會展現國防不容侵犯的強硬姿態，歷任總統從來都沒有用這種武裝氛圍進行專訪，認為賴清德是希望藉此聚焦1.25兆特別軍購預算遭到在野黨杯葛，但於此同時，國內也存在另一股聲音認為1.25兆軍購沒意義，或應該要求美國先交付F-16V的質疑聲浪。

黃揚明認為，民進黨現在就是要把戰場設定在國安議題，接下來民進黨的政策會全面導向抗中，並以此作為選戰主軸，引誘在野黨上鉤，一旦在野黨質疑軍購或社維法等議題，民進黨就會立刻用很多鄭麗文將與習近平會面、習近平遙控在野黨、中共馬前卒等原本只會出現在總統立委大選的選舉語言抹紅。

黃揚明分析，民進黨這些抹紅標籤，從大罷免的結果來看，對藍營優勢選區選民並沒有太大的影響，但在綠營的優勢選區如台南、高雄，就能夠以抗中保台鞏固南台灣選民不會流失。

​黃揚明說，民進黨明年只要再拿下新北、台中等任何一區直轄市就算贏，相反的，國民黨只要能拿走綠營現在掌握的縣市，就能夠決定勝負，而對賴清德而言，只要不斷打出抗中保台，應該就不會輸。



