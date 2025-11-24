賴清德挨轟消費黃百韜 張競批：曲解歷史非常不道德

賴清德總統22日特別發文，向1948年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬，後續引發外界議論。對此，中華戰略學會資深研究員張競批評，賴政府用嫁接手法曲解歷史非常不道德，且黃百韜將軍的事蹟與反侵略台灣無關。

(圖/截自賴清德臉書)

張競引用白居易《放言五首》第3首：「周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。向使當初身便死，一生真偽復誰知？」強調對人、對事要得到全面認識，不能只根據一時一事現象下結論。

張競指出，歷史不能切片，且人是會改變的，賴政府截取歷史片段，用嫁接手法曲解歷史，是非常不道德的；且黃百韜在對日抗戰中是有戰功的，他的事蹟與賴政府所談的反侵略台灣無關。

廣告 廣告

黃百韜。(圖/中天新聞)

張競特別強調，賴清德所言「共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀」，跟黃百韜將軍一點關係都沒有。身為黃埔子弟，國共內戰雖同室操戈，但是沒有1個人是為了台灣獨立而戰，完全沒有「反對推進統一」之事。

針對賴清德提及黃百韜將軍的貢獻，國民黨團首席副書記長林沛祥也表示可惜，賴總統先前在抗戰勝利80週年時，均未對二次大戰時日本法西斯軍國主義的侵略行為有任何表態，如今對於黃百韜將軍抗日的貢獻也隻字未提，無視黃將軍為中華民國存亡的英勇奮戰事蹟。

張競。(圖/截自張競臉書)

林沛祥指出，讓外界困惑的是，賴政府的內政部長劉世芳高喊，要讓賴清德當台灣國主人；賴清德主席任命的民進黨祕書長徐國勇，天天說台灣沒有光復日，這樣子的作為，賴總統對得起黃百韜將軍？對得起為中華民國抗日犧牲奉獻的英靈？

林沛祥強調，政治可以攻防，但要有良心，不要為了政治利益而拿已逝者來消費。

延伸閱讀

輝達離台北又近一步！蔣萬安：盼明年中可以順利動工

正式解約！ 李四川：新壽將北士科正式歸還北市府

華為大動作！AI新技術革命性突破「叫陣輝達」