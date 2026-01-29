賴清德挺何欣純廟口開講 驚見「山寨川普」

▲總統賴清德在台中松竹寺廟口開講時，「山寨川普」現身與大家打招呼。（圖／讀者提供，2026.01.29）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今日赴台中松竹寺參香祈福，這已是他本月第4次到台中，拉抬立委何欣純的意味甚濃。來到市長盧秀燕的本命區，賴清德不斷強調拚經濟，並秀出台美關稅的成績單，眼尖的他突然指著觀眾席說「今天川普總統也來到現場」、「美國對我們有支持喔，給川普總統掌聲催下去！」原來是有民眾玩cosplay，還模仿美國總統川普的招牌動作，站起來雙臂一攤接受大家歡呼，引得全場哈哈大笑。

下屆台中市長選舉，國民黨仍陷入楊瓊瓔與江啟臣的「姐弟之爭」，去年10月已獲民進黨徵召的何欣純趁隙全力追趕，賴清德這個月出席百工百業博覽會與盧秀燕「咬耳朵」交鋒、南屯低調視察防災士培訓活動，今（29）日到北屯松竹寺參拜還願，已是本月第3度在台中公開亮相，他透露前兩天還參訪台中一家工具機業者，交換產業對關稅談判結果的看法。

賴清德抵達時，現場婆媽高喊「總統我愛你」長達3分鐘，氣勢高昂有如競選活動。賴清德致詞時盛讚松竹寺的水流觀音非常靈驗，感謝佛祖庇佑他與蕭美琴在2024總統大選高票當選，並問「那今天何欣純來求，不知道有沒有效？」現場民眾高呼「有！」他提到台中去年有非洲豬瘟，現在豐原爆發禽流感，希望水流觀音保佑各縣市平安，中央也一定會站在第一線，協助台中市政府克服種種困難。

▲賴清德這個月已經4度到台中，拉抬立委何欣純的選情。（圖／讀者提供，2026.01.29）

接著他提到一定要拚經濟，現在台美關稅談判成功，產業很高興訂單一直上門，業績大概增加5%、10%以上。他指台灣產業實力太強了，美國希望跟台灣產業合作，且知道台灣的重要性、對台灣非常支持。此時他突然往台下一指，說「你看，今天川普總統也來到現場」。

原來是有民眾戴金髮、穿西裝繫紅領帶，扮成美國總統川普的樣子坐在觀眾席，「台版川普」被點名後，站起身向後轉，雙臂一攤模仿川普招牌動作與表情，向現場民眾致意，引得全場大笑。賴清德也配合演出，笑著帶動氣氛喊：「這樣美國對我們有沒有支持？有支持喔，給川普總統掌聲催下去！」

▲賴清德今天到台中松竹寺參香祈福，與眾人合影留念。（圖／立委何欣純提供，2026.01.29）

賴清德繼續講他的加薪與減稅，強調台灣現在不只是經濟好，失業率也是25年來最低，說著說著又指了指台下的「川普」，笑說「我們做的這些，已經比川普總統做的還多，我們的社會福利已經不輸世界各國了」。



