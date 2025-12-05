賴清德挺半導體赴美投資！國民黨怒轟：溫水煮青蛙、台灣剩什麼？

賴清德總統4日凌晨透過視訊接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）專訪時表態，對於半導體產業赴美投資「基本上我們是贊成的」，強調台灣政府支持台積電或半導體產業前往美國、日本、歐洲等地，以促進世界的繁榮與進步。此番發言隨即引發國民黨強烈批評，質疑民進黨政府對美國照單全收，恐導致關鍵技術外移。

賴清德總統接受紐約時報專訪時表態支持半導體赴美投資。（圖／《紐約時報》）

針對美國總統川普日前聲稱各大公司正從台灣撤離，並揚言美國2年內將占據全球40%到50%晶片市場的說法，賴清德表示，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個跨國生態系，必須全世界合作才能發揮功能。他指出，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界繁榮跟進步。

台積電。（圖／資料照）

賴清德進一步表示，台灣能夠幫助美國再工業化，而川普總統希望美國成為人工智慧的世界中心，台灣也很樂意協助。當主持人詢問是否認同川普所說2、3年內美國晶片可占全球市場4到5成的目標時，賴清德回應，除了台灣積極協助外，美國政府也要幫忙配合，包括土地取得、水、電、人力、人才供應及投資優惠措施，「如果美國政府做得很好、行政效率愈高，這個目標就自然而然可以達到」。

對於美國是否該允許最先進的晶片出口至大陸的問題，賴清德表示身為台灣總統不方便評論，但他舉例2000年左右，台灣社會討論後決定不開放先進晶圓製造赴大陸投資，「如果當時讓台灣的先進製程到中國去，就沒有今天的台灣」。

國民黨立委兼發言人牛煦庭。（圖／中天新聞）

國民黨發言人牛煦庭對賴清德的說法提出嚴厲批評，指出民進黨就像溫水煮青蛙，一開始都說絕對沒有半導體技術外移、先進製程會保留，後來搬出不清不楚的「台灣模式」，但美國方面愈來愈明確，就是要把整條供應鏈移走。牛煦庭質疑，若民進黨對美國照單全收還說沒事，關鍵技術留得住嗎？

牛煦庭進一步批評，賴清德不談鼓勵台灣創造新產業的不可替代性，反而要台積電造福全世界的繁榮，「請問台灣剩什麼？」他強調，美國的態度愈來愈明確就是要將整條供應鏈移走，民進黨政府卻仍對此輕描淡寫，恐將掏空台灣的產業競爭力。

