賴清德挺卓榮泰不副署！翁曉玲出招變更議程要質詢「追究法律責任」

記者陳思妤／台北報導

司法及法制委員會召委翁曉玲出招增列議程。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

國民黨、民眾黨聯手再度惡修《財劃法》，又封殺行政院覆議案，行政院長卓榮泰昨（15）日宣布，將依照中華民國《憲法》第37條規定，決定不予副署本次修。總統賴清德也表態支持。而國民黨立委翁曉玲今（16）日出招，週四司法及法制委員會增列議程，要總統府秘書長等，針對不副署、不公布施行相關法律責任之追究進行報告及備質詢。

卓榮泰昨日宣布，停止惡法傷害國家，不副署再修惡版財劃法。他更表態，「如果我被一個毀憲亂政的國會跟政黨提出倒閣，那會是我畢生的民主勳章」，他願成為護憲鬥士，與勇敢的國人一起。

賴清德也指出，卓榮泰依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠。他支持這樣的決定。他也要在此向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲：請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。

對此，翁曉玲作為司法及法制委員會的召委，出招增列12月18日議程，邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

