賴清德挺卓榮泰不副署！蕭美琴籲國人一起堅守憲政秩序防線

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德對此表示支持，並嚴正呼籲立法院撤回違背憲法精神的爭議法案。副總統蕭美琴表示，請所有國人與我們一同堅守憲政秩序與財政紀律的防線，捍衛民主台灣、守住國家命脈。

副總統蕭美琴。（圖/中天新聞）

賴清德15日在臉書發文表示，考量立法院強行通過的《財劃法》，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害。行政院卓榮泰院長依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠，「我支持這樣的決定。」

廣告 廣告

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德說，他也要向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲：請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。另外，他也重申，願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

蕭美琴今天發文表示，賴總統針對當前憲政局勢發表談話，呼籲立法院即刻撤回傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並支持行政院不予副署違憲亂政法案的決定。請所有國人與我們一同堅守憲政秩序與財政紀律的防線，捍衛民主台灣、守住國家命脈。

延伸閱讀

高虹安案二審大逆轉 民眾黨秘書長：請停止撕裂國家

高虹安二審逆轉新竹市府火速申請復職！內政部：收到後依法辦理

二審逆轉！高虹安有望回歸新竹市長職務 邱臣遠喊：恭喜