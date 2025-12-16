賴清德挺卓榮泰深夜影片 王鴻薇：連清潔員送電鍋案都不放過

王鴻薇指賴清德挺卓榮泰不副署的深夜影片連電鍋貪汙案都不放過。資料照 李政龍攝



行政院長卓榮泰不副署立法院三讀通過的財政收支劃分法再修正案，創下憲政首例。國民黨立委王鴻薇今（16日）表示，賴清德總統在挺卓榮泰的深夜影片中痛批在野黨通過「讓五萬元以下貪污免除其刑」，暴露出賴完全不知民間疾苦，只會關在總統府裡算計，連清潔員送電鍋案都不放過。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於15日公告。卓榮泰昨舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。賴清德總統昨深夜錄影表達支持卓榮泰依憲法第37條所賦予的權力，不予副署財政收支劃分法。

王鴻薇下午在臉書發文說，昨天晚上，賴清德深夜發表影片，宣示力挺行政院長拒絕副署財劃法。然而短短一個影片，除了露出違憲把自己當皇帝的真面目，更暴露出賴清德完全不知民間疾苦，只會關在總統府裡算計。

她說，賴清德於影片痛批在野黨通過，「讓五萬元以下貪污免除其刑」，賴清德該不會連社會矚目的「清潔員送32元舊電鍋涉貪案」都不知道吧？這件事情源自於，台北市環保局一名黃姓清潔隊員，將回收殘值32元電鍋轉贈拾荒老婦，被檢方依貪污罪起訴，後經法院判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，引發情輕法重質疑，甚至讓許多民眾連署求情。

王鴻薇表示，賴清德是每天都在總統府裡想著怎麼鬥爭在野黨，連社會發生這麼重大的事都不知道嗎？還是這種底層人民生活，總統不屑一顧？也就是因為此案曝光引發關注，「法務部」才啟動修法程序，擬針對小額貪汙案件，若符合要件，可減刑甚至免刑，程序持續推動中。除了法務部，包括民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都提案相同內容，不知道現在是在給誰難堪？

她表示，法務部長鄭銘謙、立法委員蔡易餘、賴瑞隆，你們哪個是賴清德口中，「挺貪污傷害國家廉政」的，拜託自己站出來跟賴清德道歉。

