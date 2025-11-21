賴清德挺日再升級！一聲令下「重大任務」

▲中國祭出多項禁日令，總統賴清德吃壽司相挺，登上多家日媒版面。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出「禁日令」，包括呼籲國人不要赴日旅遊、禁止日本水產進口等措施。總統賴清德昨（20）日以行動支持日本，公開貼出自己午餐享用壽司、帆立貝的照片，迅速登上日本及多家外媒版面；而國策顧問康銀壽透露，賴清德更親自叮囑他一項重要任務。

本屆由台南市旅行商業同業公會舉辦的「大台南國際旅展」，今（21）日於大台南會展中心盛大展開，其中最大亮點之一便是「日本主題館」，多個日本地區觀光單位齊聚展區，帶來即時旅遊資訊、各式限定優惠與精美禮品，吸引民眾大排長龍，場面十分熱鬧。

國策顧問康銀壽上台致詞時表示，昨晚他在與賴清德總統的討論過程中，賴提到日本前首相安倍晉三曾說過：「台灣有事，就是日本有事。」如今局勢反轉，「日本有事，就是台灣有事」，因此在中國不去日本的情況下，「換台灣人帶團去日本觀光」，語畢現場馬上響起掌聲。

康銀壽透露，賴清德不僅要旅行業者共同完成這項「重大任務」，還親自交代他儘速籌組一個規模約2、300人的日本旅遊團；他提到，賴清德與日本關係深厚，311日本大地震時，就曾派人前往協助救災；熊本地震後，他更與賴清德同行赴日關心災情，因此台日一定會互挺。

