即時中心／顏一軒、李美妍報導

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，引起中國不滿，因此對日本祭出旅遊警示、停止進口水產品等舉措，而總統賴清德則指示國策顧問康銀壽組團赴日觀光，再次以具體行動力挺中國。孰料此美意竟遭有心人士蓄意操作為「不夠支持國旅」。對此，行政院長卓榮泰今（25）日親上火線闢謠，賴總統是希望國人多到日本，在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光，「總統的原意，大家不要誤會」。





今早8時49分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。

記者提問，台日友好挺日本，國策顧問說總統還透露國人可以多去日本玩，但這樣對國旅業者情何以堪？對此，卓榮泰表示，推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中推升內需重要的一環，像上個週末他也去到桃園搭乘「藍皮解憂號」，政府會全力推動（國旅）。

卓榮泰解釋，總統的原意是希望要出國的國人多多到日本；在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光。而且交通部已經研擬了平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有Taiwan PASS平日國旅的優惠，這個都在明（2026）年的3月會開始執行。所以在推升內需當中，是以加強國內觀光，也引進更多國外旅客來，「總統的原意，大家不要誤會」。







原文出處：快新聞／賴清德挺日本觀光「又遭惡意扭曲」 卓榮泰親上火線闢謠

