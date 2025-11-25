賴清德挺日本觀光 國旅業者「切心」 卓榮泰回應了

中、日兩國近日關係緊張，大批陸客取消赴日機票、住宿，總統賴清德日前公開吃壽司，還呼籲民眾多去日本玩，讓國旅業者很「切心」；對此，行政院長卓榮泰解釋，賴清德是希望要出國的民眾可以多去日本，留在台灣的民眾則一起支持國旅，並說交通部已在新的總預算中研擬各項住宿優惠、國旅獎勵，明年3月就會開始執行。

卓榮泰今（25）日赴立法院進行施政報告並備詢，媒體提問指出，日前賴清德吃壽司、挺日本旅遊的行為，引發國旅業者不滿，要國旅業者情何以堪？

卓榮泰表示，國內旅遊是政府一直在推行的，在新的總預算中也是推升內需的重要一環，這個假日他自己就有去桃園觀光，搭乘藍皮解憂號，全力推動國旅。

卓榮泰指出，賴清德的原意，是希望有出國打算的民眾可以多選擇日本，至於沒有出國規劃的民眾，則一起留在台灣，幫助國內觀光。

卓榮泰透露，交通部已研擬各式國旅優惠，包括平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵優惠及台灣PASS平日國旅優惠等，「這都會在明年3月開始執行，我們在推升內需當中，是以加強國內觀光，也引進更多國外旅客來，總統的原意大家不要誤會」。

