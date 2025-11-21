賴清德挺日跟進 陳其邁喊「高市挺高市」、綠委提普發１萬旅遊

日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」引發中國大陸強烈反彈，祭出暫停進口日本水產品及避免赴日旅遊等多項反制措施。對此，賴清德總統昨天中午發圖文午餐享用日本料理，表達挺日，高雄市長陳其邁與5位綠委今（21日）不約而同的喊出「高市挺高市」，呼籲推動赴日旅遊優惠，民眾可用普發１萬元等優惠，展現台日友好情誼。

陳其邁今天被媒體詢問是否會呼籲高雄市民多前往日本旅遊時指出，高雄市與日本交流協會在高雄有如台日水果節等固定活動。他強調「德不孤必有鄰」，包括慈濟等民間單位都積極參與國際活動，台日間加強人民、政府或各層級交流對台灣來說具有正面意義。陳其邁認為，「高市挺台灣，高市挺高市」；高市早苗對東亞安全局勢非常熟悉，如何加強彼此交流合作、建立互信基礎、深化不同階層交流相當重要。

廣告 廣告

民進黨立委邱議瑩今早也在立法院召開「高市挺高市」記者會，邀請黨籍立委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷共同出席，以行動支持高市早苗的挺台立場。邱議瑩向國籍航空喊話，建議利用中央普發的1萬元現金，由國航發動1千元折價券，結合觀光署與日本官方合作推動更多旅遊方案，展現台灣人對日本的支持。

針對賴清德總統日前吃日本水產力挺日本，邱議瑩表示，這就跟當初台灣農產受到抵制時，「安倍首相第一時間吃高雄鳳梨是一樣的道理。」她強調，前日本首相安倍曾喊出「台灣有事就是日本有事」，今天更要藉此機會向日本伸出援手，告訴日本朋友「日本有事就是台灣有事」。她事後還在「脆」發圖文進一步強調主張。

高雄市長陳其邁喊出「高市挺高市」。（圖／中時洪靖宜攝）

許智傑呼籲國民黨也可以一起支持高市，強調這是「國跟國之間尊嚴的問題」，建議國民黨可以參考日本朝野政黨表現多加學習。李柏毅則指出，高雄電影節過去曾遭大陸封殺，如今日本因為挺台遭制裁，處境與當年高雄相似，高雄立委更應站出來表態。

黃捷認為高市早苗首相對台灣的支持十分重要，台灣不應該讓日本孤單，並呼籲國人用行動支持，包括多吃日本水產、多到日本旅遊。林楚茵則表示，過去安倍首相吃台灣農產挺台灣，希望台灣展現「吃人一口還人一斗」的精神。

林楚茵也批評國民黨的口徑「完全在幫加害者說話」。她指出，過去台灣被欺負，台灣水產農民最瞭解，就是沒有任何理由就被禁止輸出輸入，還好有日本伸出援手。她認為當加害者施暴時，國民黨不只袖手旁觀，還幫加害者講話，「反抗者做出反抗或聲援的動作，就是在惹事」，希望國民黨回頭是岸。

延伸閱讀

回應賴清德相挺！日議員po「滷肉飯+芒果」照：德不孤必有鄰

陸客赴日急凍！日網友曬池袋街頭「空無一人」 全網驚呆

美國務院主動發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀