賴清德挺日「表錯情」？邱毅揭高市對台盤算

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出「禁日令」，包括呼籲國人不要赴日旅遊、禁止日本水產進口等措施。總統賴清德昨（20）日以行動支持日本，公開貼出自己午餐享用壽司、帆立貝的照片，迅速登上日本及多家外媒版面；然而，前立委邱毅分析高市早苗的真實意圖，直言賴清德「表錯情、獻錯媚」，「其實高市那有把台灣放在眼𥚃，台灣只是她達到政治目的的工具」。

▲賴清德為挺日，大吃壽司。（圖／總統府提供）

邱毅今（21）日在臉書發文表示，針對高市早苗挑起的中日紛爭，麻生太郎終於說話了。麻生是高市能登上首相的頭號推手，沒有麻生點頭，他旗下的43位議員不會支持高市，高市就難以反敗為勝，否則現在的日本首相就是小泉進次郎了。

邱毅指出，麻生評價高市說「孩子生了就要養他」，麻生並不介意告訴大家，高市就是他的傀儡，現在高市遇到麻煩，他還是會挺高市。

邱毅續指，其實最早說「台灣有事，就是日本有事」，不是安倍，而是麻生，時間是2021年，麻生當時是副首相兼財務大臣，「所以中國大陸是不高興，但還沒有強烈反彈。後來是安倍又說了類似的話，才引發中日紛爭，不過當時的安倍已卸任首相。」

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

邱毅表示，高市其實想用這個機會來達到政治目的，她在接受質詢的前晚，凌晨三點就把閣員都叫到首相官邸，「她拿著各種資料在書房研究到清晨六點半，所以她絕不是失言，她是刻意為之，她應該已有盤算。」

邱毅分析，高市有意挑起這場中日紛爭，來鼓動日本國內的民粹，主要目的有三個，一則修憲擴軍，使日本由自衛隊變成國防軍；二則修改「無核三原則」，讓日本擁有核武；三則在經濟上降低對中國大陸的依賴。

邱毅表示，高市還有一個附帶的目的，就是想擺脫是麻生傀儡的刻板形象，做個真正的女強人，「但高市算錯了一點，她以為川普會挺她，支持她，沒想到川普切割了她，到目前還在觀望。」

邱毅直言，「至於台灣，賴清德跳出來呼應她，還為了高市，公開大吃日本水產。其實高市那有把台灣放在眼𥚃，台灣只是她達到政治目的的工具，賴清德是表錯情，獻錯媚。」

邱毅指出，已經有四個前首相反高市早苗，包含石破茂、岸田文雄、鳩山由紀夫、野田佳彥；對外，除了中國大陸反應激烈外，俄羅斯、南韓、朝鮮，對她也有大小不等的敵對行動，最重要的是川普不理她。

邱毅表示，高市現在下猛藥了，揚言12月26日去靖國神社拜鬼，「這下中日的紛爭鐵定要升級了，高市用下猛藥、吃毒丸，目的是要逼川普出面挺她。總之，這個女人是夠狠的，千萬別低估了她。」

