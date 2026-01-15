賴清德挺林俊憲仍落敗！媒體人一句戳破真相

▲民進黨台南初選民調出爐，雖林俊憲背後有賴清德支持，但最終他仍以近2.7%輸給陳亭妃。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨全面啟動2026九合一選戰布局，黨中央這週陸續揭曉初選民調結果，高雄之戰因綠委賴瑞隆僅以0.6%險勝邱議瑩，這也讓「德意志」的說法開始在媒體蔓延；不過，今（15）日揭曉台南人選，有賴清德支持的綠委林俊憲，最終仍以近2.7%輸給陳亭妃，資深媒體人黃暐瀚則直言，這證明所謂的「德意志」，是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

黃暐瀚表示，今天台南結果出來，賴清德支持的林俊憲，以2.7%落敗，其中被視為「國王調配器」的「黨中央民調」，陳亭妃還贏了林俊憲5.3%，如果民進黨初選真的只看「德意志」，那唯一的解釋，就是林俊憲被賴清德衝康了，故意衝到輸。

黃暐瀚談及，政治很複雜，人性很多變，但辦一場「公平、公正、公開」的初選，沒有那麼難，就是「誰民調高，提名誰」，這麼簡單。退一萬步說，如果賴清德會用盡辦法，「搞定自己人」出來選，最後搞到大選大敗，台南高雄都輸掉，他黨主席下台，2028掰掰，會有人這麼做？有可能會這樣做嗎？

「除非這個人，喜歡拿刀插自己大腿，還邊插邊問別人：『你怕不怕』？」黃暐瀚續指，以結果論，台南、高雄、嘉義，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，嘉義黃榮利、台南林俊憲全都失利，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

