賴清德挺蘇巧慧：當市長是新北之福 蘇回應：一起衝就會贏

民進黨提名立委蘇巧慧參選新北市長。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨中執會今（26）日提名立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，蘇提出來的政策、法案跟種種的選民服務，都切合民眾需要，「來擔任新北市市長，絕對是新北市市民之福」。蘇則說，她要讓新北每一個鄉鎮，都成為一個閃耀的星星，新北市將會最為璀璨。她希望市民給她一個創造「新的新北」的機會，一起衝，就會贏。

民進黨今下午在中執會後召開民進黨縣市長提名苗栗、新北記者會。賴清德致詞表示，蘇巧慧雖然分據北部、中部，但具備相同特點，包括都是女性候選人、都是台大高材生、都是律師、都有很好的學經歷，也都身抱理想跟抱負，不管在國會地方議會表現都非常傑出。

賴清德指出，蘇巧慧是台大法律畢業的高材生，也是美國波士頓大學、賓州大學法律系碩士，並律師高考及格，在萬國律師事務所服務。他說，蘇非常關注庶民百姓的法律權益，也深入各個領域、各個階層，發揮其法律專業，幫助民眾的立場跟精神。

賴清德表示，蘇巧慧在民主的家庭長大，所以對台灣未來的前途，更懷抱相當高的理想跟抱負。他說，蘇在投入立法委員選舉之後，贏得民眾支持進入國會，三屆以來表現非常傑出，前前後後獲得公督盟15次評鑑為績優的委員，這非常不容易。

賴清德提及，若反映在實質的問政成績上面，更可以看得出來，其實蘇巧慧的問政也深入民眾的生活。他列舉，包括《教育實驗三法》，對台灣教育運動，是舉足輕重的一項改變；另也爭取到「國家兒童未來館」，對於兒童擴大自己的視野，非常有幫助；此外，也擔任Podcast的直播主，對象是沒有選票的兒童；並推動《太空發展法》，對國家未來發展非常重要。

賴清德指出，他去年就職演說有提到，未來台灣的經濟發展涵蓋三個面向，包括「前瞻未來、智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「立足台灣、布局全球，行銷全世界」。他強調，台灣一定要在國際競爭行列佔有一席之地，今日的台灣跟數十年前的台灣已經截然不同，要對自己要有信心，但即便抱有競逐太空的雄才大略，沒有法制就沒辦法，因此他非常高興蘇推動《太空發展法》，為台灣建立太空產業的發展基礎。

賴清德表示，這次國防特別預算也在太空領域著墨甚多，其實這些都跟《太空發展法》息息相關。他深信蘇巧慧提出來的政策、法案跟種種的選民服務，都切合民眾需要，「來擔任新北市市長，絕對是新北市市民之福」。

賴清德與新北市長參選人蘇巧慧。 圖：高逸帆／攝

蘇巧慧致詞表示，台北縣前縣長尤清、蘇貞昌用創新和執行力，讓台北縣不停做出令人驚豔的成績，包括新板特區、北大特區、林口新市鎮；讓汐止不淹水、到八里左岸喝咖啡，甚至有平溪天燈節、貢寮海洋音樂祭、鶯歌陶瓷嘉年華，都讓人津津樂道。她說，當時她就知道，創新的概念、超強的執行力，是推動城市進步最好的原動力，因此她10年前在新北市開始服務後，也是並持這樣的態度。

蘇巧慧指出，她現在是「慧慧慧」，會做事的團隊，「慧慧慧」這個名號，其實是大家綜合起來，「認為我們其實是：溫暖、創新、效率、會做事」。她並依序闡述自己的政績，並說，她看得到問題的關鍵，她能夠提出新的做法，她能夠達到最佳的解決方式。她也要用這樣的態度、情感、成績，爭取服務全新北市市民的機會。

蘇巧慧表示，過去說一鄉鎮一特色，而她現在希望跟大家一起讓每一個鄉鎮，都成為一個閃耀的星星。新北市會有最多的繁星，所以新北市將會最為璀璨。她說，這個人口最多的大城市，她現在想要邀請大家一同來想像新面貌，這一個 400 萬人的大城市，她想請各位市民，給她一個創造「新的新北」的機會。

蘇巧慧指出，團隊會盡 120 分的努力，達到這樣子的一個機會，並接受這個挑戰，和新北市繼續一起成長。因為團隊相信，更好的新北，這個台灣的縮影，將會成就更好的台灣，新北會和台灣一起來努力。她向 400 萬的新北市民報告，「蘇巧慧準備好了，我們一起為新北來努力。一起衝，就會贏。」

