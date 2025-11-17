賴清德挺高市早苗 呼籲中國勿成麻煩製造者

賴清德總統4月28日接見日本高市早苗眾議員。(總統府臉書)

日本首相高市早苗近日在國會明確表示，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此一發言隨即引起中國強烈不滿，不僅外交系統強烈批評，中國海警船更進一步闖入釣魚台海域，引發區域緊張升溫。對此，總統賴清德今天呼籲中國克制，勿成為破壞印太和平的「麻煩製造者」。





賴清德今(17)日出席國家檔案館開幕典禮前受訪表示，中國近期對日本採取的複合式施壓，已對印太穩定造成實質衝擊。他強調，中國若真視自己為負責任的大國，應回到以規則為基礎的國際秩序，而非以軍事或政治手段威脅鄰國。「這不僅無助和平，反而使整個區域更不安全。」賴清德呼籲中國政府三思。

針對藍營批評高市早苗「躁進」的言論，賴清德則以美國駐日本大使的公開聲明反駁。他指出，大使已明確肯定高市早苗的國會發言，認為其有助強化美日合作，並提升印太安全架構。賴清德呼籲國內在野黨應尊重日本的政治運作，也應清楚掌握區域情勢發展，「不宜以片面觀點解讀日本的安全政策」。





賴清德表示，高市早苗的發言反映日本對台海安全的高度重視，而中國近年的行為，也已讓國際對台海局勢更為警戒。他重申，維持印太和平、台海穩定，是民主國家共同目標，希望中國勿再升高挑釁，讓區域回到對話與秩序的軌道。