賴清德掛保證：台灣會穩定供電、推動再生能源讓「綠電極大化」
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（22）日表示，針對企業關切的能源議題，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電。他說，在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。
賴清德今下午主持「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，並致詞表示，氣候治理與能源轉型，並非獨立於國家發展之外的單一議題，而是支撐台灣產業永續經營與社會穩定的核心基礎。因此，在新的一年，要持續努力，讓各項轉型邁向制度的深化與全面的實踐。
賴清德強調，面對全球供應鏈的淨零浪潮，是一場攸關國家生存的總體戰，而淨零轉型，是政府、產業界與全體國人，必須共同參與、互為夥伴的集體任務。他說，政府會負責任，建立穩定的制度環境與激勵機制；同時，需要各行各業投入技術升級、也需要每個人從生活中落實減碳，台灣才能夠在轉型變局中開創先機。
賴清德表示，COP30去年底在巴西落幕，國際社會除了強調必須加快行動，也再次確立「全球集體行動」的共識。他說，面對極端氣候與淨零轉型的挑戰，政府、民間與各個產業不只要各就其位，履行轉型的義務；更要「跨界合力」，透過深度協作，共同承擔責任。
賴清德指出，政府將朝以下關鍵的方向，加速推動、落實淨零轉型：第一，要務實「減碳顧企業」。他說，隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「台版CBAM」。政府會做產業的後盾，協助對接國際標準，將轉型壓力轉化為競爭紅利。
至於企業關切的能源議題，賴清德強調，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電。他說，在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。
第二，要堅定「淨零救地球」。賴清德表示，去年一月的委員會議向國人提出NDC 3.0的Beta版，在行政團隊持續傾聽各界建言及檢討精進下，完備了台灣總體減碳行動計畫。他說，這份更具企圖心的NDC 3.0目標，展現了台灣，為全球永續轉型貢獻心力的堅定意志。
賴清德表示，這種「合力」的精神，不能夠只是理念，更必須落實在政府的決策與社會的參與中。因此，2026年的第一場委員會議，就要來檢討這場「跨界合力」的實踐成果：首先，將由環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部，共同提出「六大部門淨零轉型階段成果與未來展望」。
賴清德說，無論是能源及製造部門的低碳轉型、住商與運輸模式的翻轉、綠色農業的扎根，每一項成果，都是政府完善制度、產業導入技術與資金、社會實踐生活轉型下，全國人民「跨界合力」的具體實證。他說，這證明台灣不僅確立減碳路徑，更展現扎實的執行力。
賴清德續指，其次，由國科會報告「社區驅動下之淨零沙盒執行經驗與成果」。在推動轉型的「六大制度創新」中，「社區驅動」是讓政策真正落地的核心。他說，透過科技創新走入鄰里，將淨零的動能，從產業鏈延伸到生活當中；當技術轉化為解決生活問題、促進互惠共好的工具，這場全民的共同實踐，就會成為台灣邁向永續發展，最穩固的社會基礎。
「氣候賽局沒有終點。」賴清德表示，在追求國家安全、社會韌性與投資未來的路上，氣候治理將是最關鍵的具體行動。他說，新的一年，是充滿「希望與行動」的一年。讓彼此凝聚更大共識、加速落實轉型，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的台灣。
