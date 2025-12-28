賴清德接受三立專訪 因習近平一句話質疑共軍目前有攻台實力

總統賴清德接受三立電視台《話時代人物》節目專訪於28日晚間播出，針對外界關注美國中情局指中共意圖在2027年具備攻台能力，賴清德親自解析，若此說法屬實，反證共軍目前實力尚不足，且跨海作戰難度極高，台灣應持續提高防衛難度；話鋒一轉，他也嚴厲抨擊藍白在野陣營，指其公開稱讚俄羅斯總統普丁「非獨裁者」、擁抱中國國家主席習近平，卻聯手對台灣民選總統發動彈劾，並持續阻擋國防預算，行徑令人費解。



賴清德在訪談中引用美國中央情報局局長的說法指出，習近平要求共軍在2027年前完成侵台準備，若情報屬實，正代表中國目前實力尚未到位。他分析，俄烏戰爭因土地相連可直接長驅直入，但中國要併吞台灣必須跨海，這在軍事上本身就是巨大難題。賴清德強調，面對威脅台灣不應自滿，唯一的選擇是不斷強化國防力量，透過持續累積防衛實力與國際合作，將中國侵台的難度提高至「永遠達不到標準」，以此確保國家安全；他也重申，政府絕對不會挑釁中國，更不會像兩蔣時代意圖「反攻大陸」，但若戰事發生，任何有關總統「投降」的訊息絕對是假消息，全體國人需有背水一戰的決心。

總統賴清德（右）接受三立電視台《話時代人物》節目專訪，地點選在軍備局，圖左為節目主持人鄭弘儀。（總統府提供）

賴清德質疑在野黨指普丁不是獨裁者 卻要彈劾他

針對國內政局與國防預算卡關議題，賴清德對在野黨提出強烈質疑。他表示，在野聯盟不僅四度封殺高達1.25兆的國防特別預算，更對他發動彈劾。賴清德感嘆，在野黨公開讚賞發動戰爭的普丁不是獨裁者，對習近平展現擁抱姿態，回過頭來卻針對台灣自家的民選總統進行政治攻防，「這社會自有公道」。他也提到國民黨主席鄭麗文傳出明年可能赴中進行「鄭習會」的消息，雖國民黨否認有交換條件，但賴清德直言，若在野黨持續無理由阻擋國防預算與國安法制，社會將難以相信雙方會面沒有「擋預算、廢國安法」等前提條件。

此外，賴清德也對在野黨的兩岸路線提出警告，指出過去國民黨講「九二共識」是「一中各表」，但現在已不談各表，實質路線已變為「一中同表」，甚至表現出以身為中國人為榮。他列舉中國目前對台發動的五大威脅，包括外交與法律戰的主權打壓、國家認同混淆、軍事滲透間諜活動、利用交流進行統戰，以及設立融合區域吸引台青等。賴清德強調，和平必須靠實力，即便是尋求和談也需有實力做後盾，否則最終只會淪為投降，呼籲在野黨應正視中國威脅，讓國防預算進入實質審查，共同維護得來不易的民主成果。



