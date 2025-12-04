賴清德接受紐時專訪指「中國經濟非常不好」 喊話習近平不應想著擴張領土

總統賴清德接受《紐約時報》專訪並於本（4）日凌晨播出。針對兩岸關係，賴總統指出中國的軍演及統戰越來越劇烈，而對於中國武統台灣的時間表，台灣必須做最壞打算。（圖片來源／總統府提供）

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）專訪，並於本（4）日凌晨播出。針對兩岸關係，賴清德表示，中國的軍演及統戰越來越劇烈，而對於中國武統台灣的時間表，台灣必須做最壞打算，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備。

至於中國的經濟發展，賴清德表示，中國目前的經濟的確非常不好，他並喊話中國領導人習近平，應該要思考如何把中國人民照顧得更好，而不是考慮如何擴張領土。他也強調：「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

中國武統台灣有徵兆？賴清德：軍演統戰越來越頻繁

針對中國武統台灣的徵兆，賴清德指出，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域；另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此，我們提出國防特別預算。

賴清德強調，我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得，所以我們一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，我們也減少對中國的依賴，強化我們的經濟韌性。

賴清德指出，2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但是在去年只剩下7%左右。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

中國武統時間表？賴清德：必須做最壞打算

針對中國武統台灣的時間表，賴清德表示，我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則。

賴清德並向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴清德表示，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

美國晶片出口中國？賴清德：借鏡2000年台灣經驗

針對主持人問及美國最先進的晶片是否應該被允許出口至中國，賴清德回答，關於美國的內政，身為台灣的總統不方便評論，但是對於這個議題，在2000年左右，台灣曾經發生類似的事情。

賴清德指出，當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜，不應該過去；事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

如何看待中國經濟？賴清德：非常不好但台灣樂意幫助

對於主持人問及如何看待中國經濟，賴清德回答，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。

賴清德並喊話中國國家主席習近平，在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。

賴清德強調：「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

美對烏應扮何種角色？賴清德：應尊重烏的國家尊嚴

此外，主持人也問及如何看待當前烏克蘭的局勢以及美國在其中所扮演的角色，賴清德表示，台灣和烏克蘭人民站在一起，我們非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦。

賴清德並強調，對於俄烏戰爭的結束，我們也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時也避免後續的戰爭。

