賴清德接受電視專訪 強調投資國防就是投資和平

賴清德總統接受三立新聞網「話時代人物」專訪，將於今天(28日)晚間8點播出。賴總統透過社群媒體表示，他在國防部軍備局生產製造中心第209廠接受訪問，希望讓大家親眼看到國防預算不只是一組數字，其背後代表的是國防戰力，而「投資國防，就是投資和平」。

賴總統28日在社群平台臉書與Thresds發文表示，國防部軍備局生產製造中心第209廠是台灣國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」出生的地方，包括 40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車，都是在這裡生產製造。

賴總統指出，他之所以特別選在國防部軍備局生產製造中心第209廠接受專訪，因為他希望讓大家親眼看到，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實的國防戰力。

賴總統強調，政府能夠提供優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民的生命財產安全 ，「投資國防，就是投資和平！」。他並透露，在節目中，他與主持人鄭弘儀談到台灣如何透過「國防自主」與「對外採購」並進，打造堅韌的「台灣之盾」。

賴總統提到，台灣必須要有保護自己的實力，才能維護台海的和平穩定。國防產業不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山 。他並邀請大家今晚8點一起鎖定三立新聞「話時代人物 」。(編輯：沈鎮江)