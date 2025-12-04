即時中心／顏一軒報導

總統賴清德日前以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》（The New York Times）「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（4）日分析，此舉彰顯台灣在全球地緣政治中的重要地位，賴總統的談話則有三面向意義，包含展現台灣自我防衛決心、向中遞出橄欖枝、強調台灣對世界的貢獻，時值國防特別預算受阻之際，賴清德向國際清楚表達立場，也讓各國更加理解我國的決心，加深友盟國家對台灣的支持。

葉耀元表示，「交易錄峰會」是跨越媒體、商業、文化、國際交流的跨領域平台，賴清德以特邀貴賓身分接受專訪，凸顯台灣在全球地緣政治中的重要地位，同時說明來自全世界的投資者、文化交流者與各國領導者，對台灣事務高度關注。

《紐約時報》資深財經記者索肯（Andrew Ross Sorkin，左）專訪總統賴清德（右）。（圖／總統府提供）

其中，賴總統在峰會上發表的言論，直指三意義。第一，展現台灣增強國防實力、嚇阻中國的防衛決心。對此，葉耀元認為，儘管行政院版的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案在立法院程序委員會中被擋下，但政府對於增強國防以嚇阻中國的方向並未改變，「這其實也是美國以及各個民主盟國對台灣的期待」，賴總統透過峰會再次向世界各個領袖傳達明確訊號，非常正向。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（圖／翻攝自葉耀元臉書）

第二，在兩岸關係上遞出橄欖枝，賴清德表示，中國目前的經濟的確非常不好，但台灣很樂意幫助中國、共同合作，而葉耀元則分析，以總體經濟來說，幫助中國並不簡單，但賴總統的談話是有意識地要與中國建立溝通橋樑，對中釋出橄欖枝，同時向世界清楚傳遞訊號，展現台灣願意打破僵局的誠意，但仍取決於中國意願與如何解讀台灣善意，而非台灣不願意與中國進行對話。

第三，台灣對世界的貢獻，台灣作為全世界晶片主要生產者，在全球供應鏈中扮演重要角色，賴總統點出台灣在全世界晶片產業生態系中，可以為美國政府提供的協助、為國際社會做出的貢獻。葉耀元認為，綜上所述，現階段台灣的外交政策，貼合美國在印太戰略區的布局戰略，以及包含美國總統川普2日所簽署通過的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），都可以看到台美間的連結「愈來愈強」。

同時，葉耀元指出，在過去各國積極與中國做生意的年代，多數國家對台灣關注有限，甚至普遍受中國敘事影響，將台灣視為中國一部分；近年美中競爭關係下，各國也開始反思，持續協助中國擴大話語權，從民主角度、經濟角度來說，對整個世界都是有害的；調整對中政策的同時，也讓台灣更有機會面向世界，傳遞台灣的價值與聲音。

透過台灣正副元首持續對國際發聲，葉耀元認為，以「人與人間的外交」（people-to-people diplomacy）概念來說，明確展現台灣價值，對台灣來說絕對是大加分，這也將有效降低國際間對台灣的「認知誤差」（Misperception），不容易陷入中國大外宣的敘事中。

此外，國際社會過去常質疑台灣是否有自我防衛決心，但當賴清德清楚向國際表達立場，各國亦更加理解台灣並非失敗主義的支持者，而是願意承擔責任、保衛國家的行動者，在這個基礎上，世界友盟國家也將更加深對台灣在「官方」與「非官方」層面的支持。







原文出處：快新聞／賴清德接受《紐時》專訪重申防衛決心 學者盛讚：台美連結愈來愈強

