賴清德接受＂紐時＂專訪 喊話習近平：不該只想著擴張領土

總統賴清德昨天（3日）深夜，接受美國紐約時報專訪，官方網頁以"台灣總統"來稱呼賴清德，面對一連串兩岸、軍購預算、台美關係等議題，賴清德一一接招，今天一早，賴清德出席活動，正好和立法院長韓國瑜合體，被問到雙方是否會當面溝通國防預算？韓國瑜似乎刻意躲到賴清德背後。





賴清德接受「紐約時報」專訪 喊話習近平：不該只想擴張領土

總統賴清德、前立法院長王金平、立法院長韓國瑜12/4上午出席醫療科技展 三人同框並肩而行（圖／民視新聞）

總統賴清德、前後任立法院長王金平及韓國瑜，三人難得同框並肩而行，原本還有說有笑。

記者 vs. 總統 賴清德：「總統請問會當面跟韓院長溝通國防預算嗎？」

聽到關鍵字，韓國瑜嘴角一抹神秘微笑，放慢腳步，順勢躲在總統後方，賴清德同樣笑笑帶過，化解尷尬。

總統 賴清德：「謝謝 謝謝。」

總統賴清德接受美國紐約時報專訪 在對方的官網、YT都稱呼賴清德為＂台灣總統＂（圖／Youtube York Times Events）









賴清德日前拋出1.25兆國防軍購預算，在野黨大表抗議，而這議題也引發國際關注，賴清德台灣時間3日深夜，接受美國紐約時報視訊專訪，官方以"台灣總統"稱呼賴清德，外媒單刀直入，直接問總統中國的攻台時間表。

主持人 vs. 總統 賴清德：「(您認為北京現在的時間表是什麼?) 我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，我們非常希望，中國國家主席習近平先生他應該要考慮的，不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。」

總統賴清德（右）接受美國紐約時報專訪 被問到兩岸、軍購國防等議題（圖／Youtube York Times Events）









賴清德趁機喊話中國，顧好自家經濟，別一昧想擴張領土，主持人再追問，是否認為川普會協防台灣？

主持人 vs. 總統 賴清德：「數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石，自從川普總統上任之後，他對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢。」

賴清德沒有正面應答，但強調台美關係堅如磐石，對兩國合作有信心，答案不言而喻。





