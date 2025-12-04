賴清德接受《紐時》專訪 學者解析三大意義：有助降低世界對台「認知誤差」

總統賴清德今(4)日接受 《紐約時報》舉辦之「DealBook Summit」視訊專訪。總統府提供



總統賴清德日前以「特邀貴賓」身分接受《紐約時報》DealBook Summit專訪，成為國際關注焦點。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，此舉彰顯台灣在全球地緣政治中的重要位置，賴總統的談話則釋出三項關鍵訊息：展現台灣自我防衛決心、向中國遞出橄欖枝，以及強調台灣對世界的實質貢獻。

葉耀元分析，DealBook Summit峰會屬跨媒體、商業、文化與國際交流的跨領域平台，賴總統能受邀專訪本身即代表國際對台灣議題的高度重視。在國防特別預算受阻時，賴總統能向國際清楚表達立場，也讓各國更加理解台灣決心，加深友盟國家對台灣的支持。

而且，賴總統在訪談中表示出三個層面的意義，台灣致力強化國防，以提升對中國的嚇阻能力；葉耀元指出，即便國防特別條例日前在立法院程序委員會遭擋下，但政府對於增強國防以嚇阻中國的方向並未改變，「這也是美國與民主盟國對台灣的期待」。透過國際平台重申立場，有助盟友理解台灣的安全需求與決心，非常正向。

談及兩岸情勢，賴總統表示，中國目前面臨經濟困境，而台灣很樂意提供協助、尋求共同合作。葉耀元指出，從總體經濟上來看，協助中國並不容易，但賴總統的表態明顯是希望建立溝通橋樑，並向國際展示台灣願意打破僵局的善意。

然而，兩岸互動能否展開仍取決於北京的回應與解讀，「不是台灣不願意對話，而是看中國願不願意接住這份善意」。

賴總統也在訪談中點出，台灣身為全球晶片主要生產國，對科技產業與國際供應鏈具不可替代性，台灣在美國的印太戰略布局中同樣扮演關鍵角色。

葉耀元指出，美國近日通過《台灣保證落實法案》，使台美合作更加緊密，而賴總統此次談話更可以看到台美間的連結越來越強。

葉耀元表示，過去各國積極和中國做生意，深受中國「大外宣」敘事影響，對台灣理解有限，甚至普遍誤認台灣屬於中國的一部分。然而近年美中競爭升溫後，國際也開始反思，過度支持中國擴張話語權的後果，從民主、經濟角度，對整個世界而言皆是有害的，也讓台灣得以更直接對世界發聲。

他指出，透過台灣正副元首積極在國際平台展現台灣立場，以「人與人間的外交」（people-to-people diplomacy）概念來說，也能有效降低外界對台灣的「認知誤差」，讓世界更理解台灣的真實樣貌與價值，對台灣是大加分。

葉耀元強調，國際社會過去常質疑台灣是否有自我防衛的決心，但賴總統向全球明確表態，「台灣不是失敗主義者，而是願意承擔責任、保衛自己的行動者」，也因此更能凝聚友盟國家在官方與非官方層面的長期支持。

