賴清德接受《紐時》政經峰會訪問 胡采蘋：等於是對著整個華爾街講話

總統賴清德以特邀貴賓身份接受《紐約時報》DealBook Summit 專訪。 圖：總統府／提供

[Newtalk新聞] 《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」登場，總統賴清德以特邀貴賓身分接受視訊專訪，在台灣時間今（4）日凌晨播出。賴清德在論壇上被問及台灣國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等多項議題。財經網紅胡采蘋指出，昨天半夜賴清德接受Dealbook Summit視訊訪問，等於是對著整個華爾街講話，因為採訪他的Andrew Sorkin是非常有名的M&A reporter。

胡采蘋表示，在「DealBook Summit」現場，包括高盛、摩根史丹利、摩根大通，這些大投資銀行，以及對沖基金、投資機構、企業財務長，大家都非常重視Dealbook，紐約時報因為不是財經專長的刊物，卻是非常有資源的報社，因此Andrew Sorkin為紐時創建了Dealbook這個產品線，紐時跟他本人都是名利雙收。

胡采蘋指出，Andrew Sorkin在2011年他加入了CNBC的招牌財經節目Squawk Box主持群，馬斯克、巴菲特、黃仁勳、Jamie Dimon幾乎隨便他訪，他在矽谷、在華爾街的人脈是非常強大的，流水的財政部長、聯準會主席、高盛執行長，但Andrew Sorkin永遠在那。

她提到，Dealbook Summit每年都會邀請當年最有話題性、最熱門的公司和產業，以Andrew Sorkin的人脈真的是各大咖隨便邀隨便上，因此對他來說，不是「大咖就上」，而是「今年應該請誰最好」。

今年的名單第一個就是賴清德，胡采蘋認為，這份量之重，不言可喻，連美國財政部長貝森特、加州州長紐森都要依照姓名筆畫排列，不然Lai的 L只能排在重量級貴賓的倒數第二名。

胡采蘋細數，現場重量級貴賓最大咖應該是Palantir的執行長Alex Karp，其他來賓還有亞馬遜力捧的AI公司Anthropic執行長、Coinbase執行長、GM執行長，貝萊德執行長等，都是美國相當重量級的公司。此外，還有具大眾話題性的來賓包括好萊塢女星荷莉貝瑞，還有今年遇刺身亡的Charlie Kirk的遺孀，甲骨文創辦人Larry Ellison的兒子David Ellison也受邀出席。

胡采蘋認為，賴清德在論壇上的談話非常得宜，今年台灣對中國市場的投資，竟然從過去全盛時期整體對外投資的83.8%降到7%，錢真的才是最誠實的。她認為賴的發言亮點不少，充分的向外界傳達了他的政策走向。Dealbook對台灣也非常尊重，介紹賴清德總統是President of Taiwan。

最後，胡采蘋強調，在這個日中外交大戰、美中貿易混戰的時刻，Dealbook這次的邀訪安排是非常重要的表態，台灣受到全世界關注的程度不言而喻。而總統的談話也非常成功。

