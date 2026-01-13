賴清德接見加拿大眾議員訪問團 盼民主國家團結守護自由民主

賴清德總統13日下午在總統府接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」，感謝加拿大國會長期堅定支持臺灣。 圖：翻攝「臉書」總統府發言人粉絲專頁

[Newtalk新聞] 賴清德總統今（13）日下午在總統府接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」，感謝加拿大國會長期堅定支持臺灣，並盼臺加及全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值。

訪團由加拿大保守黨副黨魁蘭絲蔓（Melissa Lantsman）眾議員率領，成員包括權柏士（Adam Chambers）及柯紐蔓（Shelby Kramp-Neuman）眾議員，由外交部長林佳龍陪同，總統府秘書長潘孟安也在座。總統代表臺灣人民歡迎訪團，並特別提到蘭絲蔓副黨魁曾在2023年訪臺並會面，此次再次相見感到非常高興。

賴清德致詞時表示，非常高興在2026年一開始就與遠道而來的加拿大國會議員見面。他感謝加拿大國會長期以來對臺灣的堅定支持，包括參與「加拿大與臺灣」雙邊關係報告、向政府提出18點友我建議、支持臺灣國際參與，以及反制中國曲解聯大第2758號決議等行動，讓人印象深刻。

賴清德指出，不久前中國在臺灣周邊舉行大規模軍演，片面升高區域情勢，加拿大政府發布公開聲明表達關切，反對片面改變臺海現狀，這再次彰顯確保臺海和平穩定的現狀符合各方利益，也是國際社會的共識。

在雙邊合作方面，賴清德提到近3年來臺加在經貿、科技及海事領域等各項合作都有具體進展，包括簽署「投資促進及保障協議」、「科學技術及創新合作協議」等，雙邊關係不斷深化，成果相當豐碩。雙方經濟產業高度互補，在全球進入AI新時代之際，期待持續進行雙邊經貿合作；尤其「貿易合作架構協議」若能早日完成簽署，必能進一步嘉惠兩國產業與人民。

賴清德強調，面對中國對周邊國家的軍事威脅，臺灣堅持「和平無價、戰爭沒有贏家」，以實力獲得和平，並以具體行動展現自我防衛決心。他提到，去年已公開宣布，今年度國防預算將依北大西洋公約組織標準達到GDP的3.32%，創歷年新高；預計在2030年前進一步達到5%的目標。臺灣期待與全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權的普世價值。

蘭絲蔓眾議員致詞時感謝賴清德總統及政府團隊的溫暖歡迎。她表示，很高興再次到訪臺灣並與賴清德總統會面，訪團珍視與臺灣的關係，認為臺灣是值得信賴且不可或缺的夥伴，是一個創新的經濟體、堅韌的民主政體及自由的社會，即便持續遭受排擠和孤立，仍為國際社會做出有意義貢獻。蘭絲蔓指出，此行目的明確，希望向臺灣及臺灣人民清楚表達，加拿大國會中有許多支持臺灣的友人，也要傾聽與學習臺灣經驗，並進一步了解加拿大如何以更務實且具建設性的方式，持續支持臺灣並深化合作。她提到臺加在貿易、能源安全、供應鏈韌性、先進製造、創新及民間交流方面有許多合作機會，堅信臺灣應參與各項國際論壇，以反映其專業知識與實質貢獻，而不應受制於畏懼透明與自由的威權政權以政治否決權阻撓。

蘭絲蔓表示，加拿大眾議院多年來跨黨派議員持續倡議強化與臺灣夥伴關係，對臺加共同面臨的威脅深感擔憂，包括跨境鎮壓、經濟脅迫及國家主導的假訊息作戰。這些挑戰以具體戰略恫嚇民主社會、噤聲批評者與扭曲公共討論，訪團期盼與臺灣及公民社會更緊密合作，共同揭露並抵制這些威脅。

她強調，臺灣在國際上承受的威權壓力與日俱增，加拿大反對讓威嚇、軍事脅迫及以武力改變國際準則等行為常態化，堅信經濟、制度和社會韌性需透過強而有力的夥伴關係打造，並建基於自由、民主、法治與人權基礎。此行體現持續參與與對話至關重要，也重視國會關係的關鍵角色，期待交流成果豐碩，進一步提供最實際、可靠且有力的支持，迎向更美好的雙邊關係未來。

賴清德最後再次歡迎訪賓，預祝此行收穫豐富，臺加兩國情誼更為深厚穩固。

