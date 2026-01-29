賴清德接見美光總裁：晶片與記憶體並進 台美擴大AI全球領先優勢

總統賴清德今天下午在總統府接見美光科技（Micron Technology）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra） 一行。賴清德表示，未來的人工智慧（AI）世界，晶片和記憶體缺一不可，在美光協助下將會在台擴大HBM先進製造能力，台灣也將協助美光趕上競爭對手，台美將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，創造彼此的繁榮發展。

總統賴清德（右）29日在總統府接見美光科技總裁暨 執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）（左）

在美光宣布斥資數百億元加碼在台投資、收購在地晶圓廠房之後，與政府就未來產業合作、供應鏈安全與技術升級進行高層對話，被業界視為台美科技聯盟深化的重要訊號。賴清德今天在致時指出，美光科技深耕台灣30多年，累計在台投資金額已超過新台幣1.2兆元，培育並僱用上萬名工程人才；感謝美光將台灣置於全球擴產計畫的關鍵環節，以及梅羅特拉再次率團來訪，展現對台灣的重視與信心。

賴清德指出，日前台美完成關稅談判，並簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定（ART），台灣將會是美國的戰略夥伴，並深化雙方投資貿易。

總統賴清德（圖）29日下午在總統府接見美光科技總 裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）

賴清德提到，未來美國企業將加強來台投資記憶體、IC設計和雲端服務，台灣廠商赴美投資邏輯晶片及供應鏈，這不僅展現出台美在ICT（資通訊）領域長年的戰略夥伴關係，也象徵在未來AI世代，台美也將會是最重要的戰略夥伴。

賴清德說，美光在台投資就是最好的台美合作證明。美光長年投資台灣，身為台灣最大的外資之一，不但增加台灣的工作機會，更增加半導體產業的重要性，因此，政府對美光的支持是持續且不會間斷。

賴清德表示，去年底，美光已獲得經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」新一期補助，未來3年將帶動美光對台加碼投資，加速高頻寬記憶體（HBM）在台研發並擴大產能。

賴清德說，這個月，美光和台灣的力晶積成公司也已達成合作意向書，這項合作具有非常重大意義，證明美光在台布局已提升到跟本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。

總統賴清德（前右）29日下午在總統府接見美光科技 總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）（前左）

賴清德強調，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可，台灣在美光的協助下，將會在台擴大HBM先進製造能力及先進技術，台灣也將協助美光迎頭趕上國際競爭對手；台灣和美國將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，創造彼此的繁榮發展。

賴清德表示，期待未來美光在台投資繼續創下新里程碑，讓台美並肩合作，強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共贏共榮的未來。

晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.21億元現金賣予美光，雙方並建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係。

力積電董事長黃崇仁日前表示，將銅鑼廠賣予美光，不僅可以改善力積電財務體質，並可在通過美光認證後被納入美光動態隨機存取記憶體（DRAM）先進封裝供應鏈，還將與美光合作在新竹P3廠精進力積電利基型DRAM製程。

市場看好力積電將轉型躋身人工智慧（AI）供應鏈，營運可望好轉。力積電指出，售廠計畫預計今年第二季完成。

