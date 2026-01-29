賴清德接見美光總裁：晶片與記憶體並進 台美擴大AI全球領先優勢
總統賴清德今天下午在總統府接見美光科技（Micron Technology）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra） 一行。賴清德表示，未來的人工智慧（AI）世界，晶片和記憶體缺一不可，在美光協助下將會在台擴大HBM先進製造能力，台灣也將協助美光趕上競爭對手，台美將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，創造彼此的繁榮發展。
在美光宣布斥資數百億元加碼在台投資、收購在地晶圓廠房之後，與政府就未來產業合作、供應鏈安全與技術升級進行高層對話，被業界視為台美科技聯盟深化的重要訊號。賴清德今天在致時指出，美光科技深耕台灣30多年，累計在台投資金額已超過新台幣1.2兆元，培育並僱用上萬名工程人才；感謝美光將台灣置於全球擴產計畫的關鍵環節，以及梅羅特拉再次率團來訪，展現對台灣的重視與信心。
賴清德指出，日前台美完成關稅談判，並簽訂投資合作備忘錄，未來將簽署台美對等貿易協定（ART），台灣將會是美國的戰略夥伴，並深化雙方投資貿易。
賴清德提到，未來美國企業將加強來台投資記憶體、IC設計和雲端服務，台灣廠商赴美投資邏輯晶片及供應鏈，這不僅展現出台美在ICT（資通訊）領域長年的戰略夥伴關係，也象徵在未來AI世代，台美也將會是最重要的戰略夥伴。
賴清德說，美光在台投資就是最好的台美合作證明。美光長年投資台灣，身為台灣最大的外資之一，不但增加台灣的工作機會，更增加半導體產業的重要性，因此，政府對美光的支持是持續且不會間斷。
賴清德表示，去年底，美光已獲得經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」新一期補助，未來3年將帶動美光對台加碼投資，加速高頻寬記憶體（HBM）在台研發並擴大產能。
賴清德說，這個月，美光和台灣的力晶積成公司也已達成合作意向書，這項合作具有非常重大意義，證明美光在台布局已提升到跟本土企業合作，共同強化記憶體產業的競爭力。
賴清德強調，在未來的AI世界裡，晶片和記憶體缺一不可，台灣在美光的協助下，將會在台擴大HBM先進製造能力及先進技術，台灣也將協助美光迎頭趕上國際競爭對手；台灣和美國將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢，創造彼此的繁榮發展。
賴清德表示，期待未來美光在台投資繼續創下新里程碑，讓台美並肩合作，強化AI基礎建設所需的關鍵記憶體技術，共同打造更具韌性與競爭力的供應鏈，創造共贏共榮的未來。
晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.21億元現金賣予美光，雙方並建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係。
力積電董事長黃崇仁日前表示，將銅鑼廠賣予美光，不僅可以改善力積電財務體質，並可在通過美光認證後被納入美光動態隨機存取記憶體（DRAM）先進封裝供應鏈，還將與美光合作在新竹P3廠精進力積電利基型DRAM製程。
市場看好力積電將轉型躋身人工智慧（AI）供應鏈，營運可望好轉。力積電指出，售廠計畫預計今年第二季完成。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
新／賴清德會晤美光總裁！台美半導體掛渦輪 「重磅利多」引爆
賴清德總統接見美光總裁，正式確立台灣在全球AI記憶體供應鏈的關鍵地位。美光斥資569億元收購力積電銅鑼廠，大幅擴展先進DRAM產能，並深化與台積電在HBM及CoWoS等AI記憶體與先進封裝技術的策略聯盟，將台灣打造為「全球AI記憶體樞紐」。前台積電董座劉德音個人加碼2.46億元美光股票，更凸顯業界對AI記憶體超級循環的強烈信心。此舉預計將全面帶動台灣半導體供應鏈受惠，鞏固台灣在AI經濟中的領先地位，強化台美科技合作，加速產業升級與國際競爭力。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言
賴清德將會晤美光總裁 收購力積電銅鑼廠後首度會談
賴清德將會晤美光總裁 收購力積電銅鑼廠後首度會談EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
記憶體廠美光擴大投資 半導體重鎮台灣具關鍵影響力
（中央社記者張建中新竹29日電）台灣是全球半導體產業重鎮，為了強化合作，美國記憶體廠美光（Micron）總裁暨執行長梅羅特拉（ Sanjay Mehrotra ）下午將與總統賴清德會面。美光持續擴大投資，將台灣定位為DRAM卓越製造中心，台灣對美光營運將更具關鍵影響力。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
新／台灣下一站！不只黃仁勳 世界級科技巨頭「密會地點」曝光
輝達執行長黃仁勳來台後動向引關注，確定將出席2026年2月3日由思科主辦的「AI峰會」。這場線上盛會匯聚OpenAI執行長阿特曼、Google、微軟等科技巨頭高層及AI教母李飛飛等頂尖領袖，共同探討全球AI經濟的構建、治理與未來議程。峰會主題為「AI經濟的建設者」，旨在全球規模下，深入探討AI的基礎建設、應用擴展與治理議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
預言綠營這大咖恐回鍋 邱毅曝「柯建銘保位3招」：對賴清德而言招招致命
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，加上前總統蔡英文近期大小動作不斷，被國民黨立委王鴻薇斷言「選舉味道超重」，綠營內部紛爭、核心人員動向受到高度關注；前立委邱毅指出，第二回合的「賴柯鬥爭」即將上演，而柯建銘要想保住總召之位，有3招仍讓總統賴清德服軟，「對賴清德而言招招致命」。邱毅透過臉書指出，民進黨立委蔡其昌相當資深、又屬新潮流，必定是......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量
台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。CMoney統計，2026年以來半...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 1則留言
錯過輝達別哭！分析師曝今年抱緊「10檔」潛力股：這3家公司漲幅驚人
AI熱潮持續升溫，科技股依舊是投資人資金追逐的焦點。投資媒體《The Motley Fool》指出，隨著市場邁入2026年，人工智慧仍將牢牢占據華爾街的投資核心。儘管部分投資人開始對AI題材感到疲乏，但現實是，AI不僅沒有降溫，反而正以更快速度滲透至各行各業。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
賴總統接見美光總裁梅羅特拉（1） (圖)
總統賴清德（前右）29日下午在總統府接見美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）（前左），感謝美光將台灣置於全球擴產計畫中的關鍵環節。中央社 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
力積電啟動DRAM製程精進計畫，售廠充實資金
MoneyDJ新聞 2026-01-28 11:04:05 數位內容中心 發佈力積電（6770）近日宣布啟動DRAM製程精進計畫，並與美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書，擬將位於苗栗銅鑼的P5廠出售予美光。公司表示，此一布局將同步推動新竹P3廠現有DRAM生產線升級，以回應下游客戶對容量更高、速度更快記憶體的需求。 力積電新竹12吋廠區目前合計月產能約5萬片，P3廠現有DRAM線月產逾3萬片，將作為製程精進的重點場域。為加速執行，董事會已通過增資案並規劃儘速展開設備採購，相關正式合作合約預期於第二季簽訂，後續仍待股東常會及監管核准程序。 關於P5廠處分案，力積電與美光簽署的意向書除包含廠房買賣外，並約定美光將預約力積電提供HBM後段先進封裝代工產能；同時，美光將協助力積電在P3廠精進利基型DRAM製程技術。這項技術合作將有助於推升其晶圓堆疊封裝代工競爭力。 財務面上，力積電出售銅鑼廠為一次性收入來源，將透過處分資產、辦理增資及發行海外存託憑證（GDR）等措施，充實營運資金並改善資本結構以償還借款。同時，也將在不影響FAB IP業務與生產不中斷前提下，有序調整人力與設備配置。 產Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【公告】佳醫114年現金增資收足股款暨增資基準日
日 期：2026年01月29日公司名稱：佳醫(4104)主 旨：佳醫114年現金增資收足股款暨增資基準日發言人：張明正說 明：1.事實發生日:115/01/292.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司114年現金增資發行普通股16,800仟股，每股認購價格新台幣60元，實收股款總額新台幣1,008,000仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定115年01月29日為現金增資基準日(3)預定股款繳納憑證上市日期為115年02月03日中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
先進封裝產能超缺！辛耘：訂單能見度看到2027年 湖口、台南再擴產
在人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）快速擴展的帶動下，全球半導體產業投資重心正由先進製程，進一步延伸至先進封裝與系統級整合；隨著CoWoS、WMCM、SoIC、CoPoS等新一代封裝技術持續推進，製程複雜度與設備需求同步攀升，也為半導體設備供應鏈帶來新一波成長動能，受惠此趨勢下，半導體設備暨再生晶圓大廠辛耘（3583）自2020年以來營運表現逐年成長。辛耘表示，自製設備與再生晶圓業務為主要成長雙引擎，推升2025年全年營收首度突破新台幣百億元大關，展望2026年，在產能利用率維持滿載與產能持續拉升下，整體營運將優於2025年，未來3年成長可期。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣沒有鬆懈本錢！賴清德喊：讓世界看到國軍嚇阻敵人能力
總統賴清德今（28日）主持「2月份將官晉任授階典禮」，他強調，台灣身處捍衛民主自由第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，期勉國軍持續打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，讓世界看到國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
《電零組》注意股：金居 近5日股價持平
【時報-台北電】金居(8358)於27日遭櫃買中心列入注意股，原因為當日本益比為81.09、股價淨值比為10.01且為其所屬產業類別股價淨值比之3.01倍、當日週轉率達10.66%(第六款)。27日收盤價為283.00元，本益比為81.09。 金居(8358)近3日股價跌3.90%，近5日股價持平，近5日成交均量1.87萬張，券資比19.04%，近5日當沖比46.67%。近5日三大法人買超2117張，外資買超7206張，投信賣超5081張，自營商賣超7張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國家隊大殺特殺！一舉出清「二哥」2.4萬張抱回18億 再爆砍面板「這家」1.5萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（27）日上漲253.40點、漲幅0.79%，最終以32317.92點作收，成交金額為7949.38億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白明恐清倉3大惡法！ 民進黨團：別讓台灣人民歹過年
明天（30日）是立法院本會期最後一次院會，料將上演議案大清倉。民進黨團今（29日）盤點，國民黨與民眾黨可能聯手闖關的「惡法」，包括為救國團和婦聯會黨產解套、中天復台、助理費除罪化等，呼籲在野黨三思，別讓台灣人民「歹過年」。立法院民進黨團今天上午召開「惡法清倉 國家遭殃 藍白劣行 全民追究」記者會，由自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《通網股》注意股：波若威 近5日漲27.46%
【時報-台北電】波若威(3163)於28日遭櫃買中心列入注意股，原因為最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達23.73%且最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣100.5元(第一款)當日本益比為90.76、股價淨值比為13.35且為其所屬產業類別股價淨值比之2.62倍、當日週轉率達19.26%(第六款)最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣100.5元(第十一款)。28日收盤價為466.50元，本益比為90.76。 波若威(3163)近3日股價漲22.12%，近5日漲27.46%，近5日成交均量9721張，券資比14.49%，近5日當沖比48.24%。近5日三大法人買超3714張，外資買超2313張，投信買超1052張，自營商買超348張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
航運股走向分歧！龍德造船亮燈漲停、貨櫃三雄全綠了 散裝航運2檔挫4%「挨嘲一日行情」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日以32,828.02點開高，衝上史高32,996.03點後翻黑，截至上午11點15分暫報32,625.83點，持續下跌震盪，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
柯文哲重掌民眾黨要職 吳靜怡嗆：把犯罪當資歷
即時中心／温芸萱報導民眾黨昨（28）日宣布，前主席柯文哲出任國家治理學院院長。對此，政治評論員吳靜怡今（29）日便痛批，柯掌大權，民眾黨卻甩不掉「民眾堂」稱號，似乎把政治經營搞得像堂口，犯罪當資歷一樣。吳靜怡直言，民眾黨內從涉詐欺到初選內鬨，多起爭議凸顯黨中央水準不足。她嘲諷，柯文哲應先整理自家後院，再談國家治理。民視 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 38則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43則留言