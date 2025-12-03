賴清德接見聽奧代表團 讚台灣的驕傲

賴清德總統2日下午接見「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」代表團選手、教練及隊職員。（總統府提供）

賴清德總統昨（2）日下午在總統府接見「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」代表團，肯定台灣隊本屆在東京拿下1金、6銀、6銅共13面獎牌的成績，稱讚選手展現堅韌的台灣精神，讓國人與有榮焉。





賴清德表示，聽奧是世界級賽事，選手在場上奮戰得以締造佳績，背後有教練、後勤與聽障者體育運動協會等團隊支撐，包括手語翻譯、醫師、運動心理與防護、物理治療等專業人員共同協作，值得肯定與感謝。





談及政策方向，賴清德指出政府今年成立「運動部」，由羽球奧運金牌李洋出任首任部長，象徵國家對運動員的重視。未來將投入更多資源改善訓練與競賽環境、調整相關政策，並強化選手與教練的生涯規劃，包含就學、就業及第二專長培訓，協助退役後銜接教練、體育行政或運動產業發展。

賴清德也提到運動部設立「適應運動司」，把適應體育納為國家政策，讓不同需求的國人都能平等參與運動，落實全民運動與運動平權。他再次向代表團致意，期盼政府與社會持續做選手最強後盾，共同推進「用運動壯大台灣」。