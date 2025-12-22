賴清德接見自民黨代理幹事長 感謝高市首相重視台海、盼持續深化合作

日本首相高市早苗近期的「台灣有事」相關言論，引發日本與中國關係緊張。同時，日本政界重要人士近期接力訪台。日本自民黨代理幹事長萩生田光一率團來台，今（22）日與總統賴清德會面。不過，此舉也引發中方反彈，中國外交部發言人表示「堅決反對」，並稱已向日方提出嚴正抗議。

賴清德今日上午接見萩生田光一時致詞表示，藉此機會代表台灣人民，感謝日本首相高市早苗上任以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會等各種公開場合，都不斷表達對台海和平穩定的重視；他也說，衷心期盼台灣與日本能在經濟安全、高科技產業以及強化社會韌性等領域，持續深化合作。

賴清德指出，台日要珍惜難得情誼，攜手同心、團結相挺，持續強化雙方合作交流，才能共同面對未來各項挑戰；他也提到，所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破，捍衛珍視的自由民主價值，同時促進印太區域的和平穩定與繁榮發展，並共同努力實現自由開放的印太願景。

根據總統府轉述，萩生田光一致詞時，首先感謝有機會再次來台與賴總統會面，並對日前台北發生的隨機襲擊事件造成不幸傷亡的民眾與家屬表達慰問。他表示，台灣對日本而言是共享普世價值，且具有緊密經濟關係與人民交流的重要夥伴和友人，也提到自民黨長期透過青年局與台灣交流，雙邊具有長久情誼，期盼在堅實友好基礎上持續深化合作與交流。

萩生田光一也談到，日本交流協會公布的「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果，顯示台灣人民最喜愛的國家是日本，也有近8成日本人民對台灣感到親近，並表示目前台日關係被認為是史上最佳，期盼能持續深化。

