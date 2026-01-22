賴清德接見華府智庫團參雜軍火商？張競揭府方新聞稿「消失2人」真實身分：欲蓋彌彰

總統賴清德21日在總統府接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，賴清德在致詞中感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣，也提到台灣400億美元的國防特別預算，希望打造台灣之盾先進防空系統。對此，中華戰略學會資深研究員張競在臉書發文指出，耐人尋味的是外籍訪賓共計8位，但總統府新聞稿只提到6位，他仔細一看，2位諱而不言的外籍訪賓其實就是軍火商。​

總統賴清德21日在總統府接見德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣，也強調民主國家唯有團結合作，才能共同面對威權主義的挑戰。他也提到2026年台灣政府提出了400億美元的國防特別預算，希望打造台灣之盾先進防空系統，引進高科技及人工智慧，並且壯大台灣的國防工業。

馬歇爾基金會8位訪員僅6位在新聞稿中？ 張競揭消失2人真實身分



對此，張競指出，從總統府發布的新聞稿和照片能看到，此次外籍訪賓總共有8位，而耐人尋味的是，新聞稿中僅提到6人，包括德國馬歇爾基金會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）、前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德（James Everard）、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊（Marik A. String）、GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼（Daniel Kliman）、GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。

「有2人在文中不見了？」張競表示，2位諱而不言之外籍訪賓，儘管座次排在最後，但卻公佈出特寫照片，甚至還可從座次卡看到姓名，並且亦參加與賴清德總統合影；這兩位分別是軍備業者Sven Kruck以及Brittany Jacob。

張競認為，其實智庫學者夾帶軍備業者晉見總統不是新聞，台灣亦曾在與外籍軍備業者合作後，由總統公開贈勳給軍備業者，實在沒有必要如此遮遮掩掩。台灣需要更多朋友，大大方方公開資訊發佈新聞稿，遠比躲躲藏藏刻意遮掩好得多。此事證明總統府公關作業資訊處理與管制，面對資訊社會影像辨識軟體，如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。



