賴清德接見NCAFP 感謝美支持台灣

台美關係遭質疑，賴清德總統5日接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團時，公開感謝美國歷任政府，依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台灣的支持和承諾，以及美國國會長期展現對台灣的跨黨派支持。他說，美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，川普總統已經簽署生效，「這就是最好的證明」。

NCAFP一行，5日上午除拜會賴清德總統，還拜訪了海基會。值得一提的是，該團穿梭兩岸，4日他們一行才在北京拜訪中共中央對外聯絡部（中聯部）。據中聯部官網，中聯部副部長陸慷4日在會見NCAFP時，「就中美關係及共同關心的問題交換看法」，陸慷著重介紹了中共二十屆四中全會精神和「十五五」規劃建議有關內容。

賴清德昨日在接見NCAFP時強調，台灣位於印太第一島鏈，是成熟的民主國家、負責任的安全夥伴，更是全球治理的一環；維護印太和平穩定，促進世界繁榮發展，是台灣不變的目標。

賴清德指出，他日前已提出為期8年、400億美元的特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力；明年國防預算按照北約標準將超過GDP3％，預計2030年前達到5％。他強調，台灣和美國是彼此重要戰略及經貿夥伴，在共享理念價值、深化交流合作、擴大互惠互利的道路上，雙方都是最大的夥伴。

NCAFP會長艾略特則表示，NCAFP在過去20年來多次造訪台灣，作為每年亞洲之行的一部分。此行期待和賴總統就區域安全與繁榮、台美關係等兩國共同關切的議題進行交流，非常期待雙邊富有成果的對話。

美國在台協會處長谷立言昨也透過社群媒體表示，近日與賴清德總統、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安及國安會祕書長吳釗燮餐敘，討論深化美台合作的眾多事項。展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界；「美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石」。