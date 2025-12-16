賴清德控在野獨裁 鄭麗文反批：民進黨以行政意志掐死多數民意

國民黨主席鄭麗文今（16日）說，一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？（資料照/李智為攝）

行政院長卓榮泰昨不副署《財劃法》後，總統賴清德痛批國會正在加速推動濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，國民黨主席鄭麗文今（16日）說，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」，一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？

鄭麗文今說，這段時間賴清德帶領民進黨在做的事，正一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。

鄭麗文批評，行政院逕自停止執行三讀通過的法律，違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲。

鄭麗文說，卓榮泰宣布不副署三讀法案，將用以制衡總統的副署，濫用為「一票否決權」來對付立法院。賴清德、卓榮泰全憑自身喜好決定是否遵循法律、遵循何種法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

鄭麗文也指，總統遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、憲法法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀憲法，將不想遵守的法律一律定義違憲。

鄭麗文提及，民進黨不到50人的黨內便當會，用來討論如何讓三讀法律失效。以黨內會議取代國會決議，實質上就是總統以行政權否決立法權。

她說，賴清德兩年執政以來，政績只有大罷免，民進黨包裝為「民團社運」發動無差別大罷免，期間造謠預算、操縱媒體風向，甚至由政院高層下令預算「解凍案不送」，只為替罷免輿論添油加火。更在非選舉期間調整檢方績效標準，以選舉查察績效引導檢調追殺在野黨和其支持者，對執政黨則輕輕放下。

鄭麗文說，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？

鄭麗文最後強調，中華民國是亞洲第一個民主共和國。憲政是每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。



