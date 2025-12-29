賴清德控抱習近平！ 江啟臣：要有總統高度、別像柯總召「相打雞」

立法院副院長江啟臣29日接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。 圖：翻拍自CNEWS匯流新聞網YouTube

[Newtalk新聞] 對於總統賴清德接受三立電視台主持人鄭弘儀訪問稱，國民黨跟民眾黨擁抱習近平，卻對台灣民選總統要彈劾，立法院副院長江啟臣今（29）日受訪時回應「又再扣紅帽了」。賴總統要鞏固他的基本盤，但他呼籲賴總統的發言高度要有總統的高度，「不要讓人家覺得好像柯總召」、「一個總召在黨團裡，站在第一線，我們講好像是『相打雞』，但總統還是不一樣，要帶領全國各黨各派為所有人民來打拼才對。」

江啟臣今日接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問，做了以上表示。

對於國內政治衝突，江啟臣說，賴總統可能想在野黨去彈劾他，但在野黨人想起過往半年，「我被你大罷免」。這個冤冤相報何時了？做一個總統的高度，你要做的是朝野和諧，你應該不是只有叫立法院院長、五院院長去那邊喝茶，你要的是朝野喝茶、喝咖啡，設法讓朝野對立的氣氛降低。攸關國家安全、民生經濟的這部分，朝野不是不能談的，也不是沒有妥協的空間，而是必須有人站在一個制高點上面，不管你是朝野領袖對話或是國家的國是會議這都可以做的。

對於國情報告後要不要備詢，江啟臣說，你如果想要到立法院報告，「有時候反而你不設限，高度更高」。「當你不設限時，搞不好在野黨都嚇到也不一定。」人民都會看，台灣人民的智慧是很高的。

對於主持人提到民進黨立委何欣純質疑江啟臣的國家認同，江啟臣說，講到抗中保台，民眾比你還清楚，又再扣紅帽了。這東西或許對賴總統或民進黨要鞏固他的基本盤，可能有他的效用，對朝野要凝聚和諧，老實講是沒有作用。他呼籲賴總統的發言要有總統的高度，「不要讓人家覺得好像柯總召。因為總召講的話跟總統講的話，我認為，是不同層次的。一個總召在黨團裡，站在第一線，我們講好像是『相打雞』，但總統還是不一樣，要帶領全國各黨各派為所有人民來打拼才對。」

